취향 맞춰 전시 감상 이야기 꽃 활짝

동아일보 매거진 ‘몰댄룩’ 첫 오프라인 커뮤니티 개최
몰댄룩 전시밋업 진행
전시 참여자들과 교류
동아일보가 운영 중인 인스타그램 매거진 ‘몰댄룩’이 첫 오프라인 커뮤니티를 개최하며 독자 경험 확장에 나섰다. 문화·예술을 즐기는 20-30세대가 주요 독자층인 몰댄룩은 지난달 26일 서울 광화문 일대에서 ‘몰댄룩 전시밋업’ 프로그램을 진행하고, 동아일보가 주최한 ＜르네상스부터 인상주의까지＞ 전시를 참여자들과 함께 관람하며 교류했다. 이번 프로그램은 매주 하나의 키워드를 다양한 시각에서 디깅하고 콘텐츠화해온 몰댄룩의 기획 취지를 오프라인으로 확장하고자 기획된 것. 참여자들은 ‘디깅 메이트’들과 함께 전시를 감상하고 의견을 공유하는 시간을 가졌다.
프로그램은 △디깅 메이트와 만나는 티타임(이마카페) △전시 관람 및 도슨트 해설(세종문화회관 미술관) △전시 기획자와의 비하인드 Q&A △감상 기록 공유(동아일보 광화문 사옥) 등 총 4개 구성으로 진행됐다. 특히 비하인드 Q&A 시간에는 전시 총괄 프로듀서인 이종원 동아일보 문화기획팀 팀장이 참여해 깊이 있는 이야기를 전달했다. 이번 ‘몰댄룩 전시밋업’에는 몰댄룩 인스타그램 채널을 통해 모집 후 선발된 12명이 참여했다. 전시 기획 관련 진로를 희망하는 대학생 및 문화 콘텐츠에 관심 있는 직장인으로 구성된 이들은 함께 작품을 보고 의견을 나누며 취향에 관한 대화를 이어갔다. 행사에 참여한 직장인 이우빈 씨(28)는 “모네의 그림이 특히 좋았다”며 “디깅 메이트와 함께 전시를 즐기고 서로의 취향을 비교하는 것이 재밌었다”고 말했다.
몰댄룩은 이번 전시밋업을 시작으로 다양한 키워드에 기반한 오프라인 커뮤니티 프로젝트를 이어갈 계획이다. 12월 20일에는 F&B 브랜드 ‘크라이치즈버거’와 협업한 연말 커뮤니티 행사가 열린다. 자세한 안내는 몰댄룩 인스타그램을 통해 공개될 예정이다.
