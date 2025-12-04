퇴근길, 눈 쏟아진다…서울 등 오후 6시 대설주의보

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 4일 17시 59분

글자크기 설정

첫눈이 내린 4일 오후 서울 광화문 네거리에서 퇴근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.12.4/뉴스1
첫눈이 내린 4일 오후 서울 광화문 네거리에서 퇴근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.12.4/뉴스1
기상청이 4일 퇴근시간대 서울과 경기 북부 등에 눈에 쏟아질 것으로 예보했다.

기상청은 이날 오후 6시를 기해 서울 전역과 옹진군을 제외한 인천, 경기북부(김포시, 동두천시, 파주시, 남양주시 등), 강원 철원에 대설주의보를 내렸다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

기상청에 따르면 서울과 인천, 경기북부는 이날 오후 6~9시까지, 경기 남부는 오후 6시에서 자정 사이에 시간당 1~3㎝(일부 지역 5㎝)의 강한 눈이 내릴 전망이다. 강원 북부 내륙·산지는 3~8㎝가량 쌓일 것으로 예상된다.

서울·인천·경기·강원 대설주의보 발효된 4일 서울 남산에 눈이 내리고 있다. 2025.12.04. 뉴시스
서울·인천·경기·강원 대설주의보 발효된 4일 서울 남산에 눈이 내리고 있다. 2025.12.04. 뉴시스
기상청은 “눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧겠다”며 “돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전 사고에 유의하기 바란다”고 당부했다.

5일 오전에도 대부분 지역이 영하 5도 안팎으로 낮겠다. 이에 전날 내린 비 또는 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음 등이 나타날 가능성이 크다. 기상청은 “차량 운행 시 저속 운행 등 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해달라”고 했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스