퇴근길, 눈 쏟아진다…서울 등 오후 6시 대설주의보

기상청이 4일 퇴근시간대 서울과 경기 북부 등에 눈에 쏟아질 것으로 예보했다.
기상청은 이날 오후 6시를 기해 서울 전역과 옹진군을 제외한 인천, 경기북부(김포시, 동두천시, 파주시, 남양주시 등), 강원 철원에 대설주의보를 내렸다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.
기상청에 따르면 서울과 인천, 경기북부는 이날 오후 6~9시까지, 경기 남부는 오후 6시에서 자정 사이에 시간당 1~3㎝(일부 지역 5㎝)의 강한 눈이 내릴 전망이다. 강원 북부 내륙·산지는 3~8㎝가량 쌓일 것으로 예상된다.
기상청은 “눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧겠다”며 “돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전 사고에 유의하기 바란다”고 당부했다.
5일 오전에도 대부분 지역이 영하 5도 안팎으로 낮겠다. 이에 전날 내린 비 또는 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음 등이 나타날 가능성이 크다. 기상청은 “차량 운행 시 저속 운행 등 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해달라”고 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
