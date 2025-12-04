개포3동 도로사업소 앞… 생태 휴식공간으로 전환

서울 강남구가 10년 넘게 방치돼 우범지대 우려까지 제기된 개포3동 동부도로사업소 앞 공간을 ‘양재천 가든 로드’로 재정비해 지난달 30일 시민에게 개방했다. 인근 주택가와 대진초등학교에서 양재천으로 이어지는 경사로·보행로 일대는 장기 불법 주정차, 쓰레기 투기, 오토바이 통행 등으로 주민 불만이 지속돼 왔다. 법적 도로 지정도 안 돼 단속이 어려웠고, 야간 치안 우려도 컸다.
강남구는 도로·주차·공공디자인 부서와 경찰, 서울시 물재생시설공단 등이 참여하는 협업 체계를 꾸려 문제 해결에 나섰다. 구는 먼저 해당 구간을 공식 도로로 지정해 단속 근거를 마련한 뒤 행정대집행으로 차량과 폐기물을 정리하고, 공간을 생태 휴식공간으로 전환했다.
260m 정비 구간에는 재활용한 방호 블록을 식재 화분, 벤치, 조명 등으로 활용해 공간의 정체성을 살렸다. 어둡고 위험하던 양재천 연결 계단과 옹벽에는 바닥 미디어 스크린과 조형물을 설치해 밝은 예술 보행로로 만들었다. ‘에너지 블록’ 등 친환경 장치도 시범 도입했다.
오토바이 통행 문제는 보행자 전용도로 지정과 볼라드 설치로 해결했고, 폐쇄회로(CC)TV 설치로 안전성을 강화했다. 사업 추진 과정에서 강남구, 경찰, 서울시, 탄천물재생센터 등이 도로 지정, 단속, 관리 등을 분담해 민관 협업 모델을 구축했다.
임재혁 기자 heok@donga.com
