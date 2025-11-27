[중부판/캠퍼스 소식]극동대 外

O…극동대(총장 류기일) RISE 사업단(단장 김창환)은 강동대 RISE 사업단, 음성군 내 5개 지역 복지기관과 평생학습 협력 강화를 위한 다자간 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약 참여 기관들은 △지역 수요 기반의 평생교육과정 공동 개발 및 운영 △지역 평생학습 플랫폼 연계 콘텐츠 제공 △평생교육 연구개발 및 홍보 △기타 공동 협력사업 추진 등에서 협력한다.
O…백석대(총장 송기신)는 유학생과 내국인 학생이 팀을 이뤄 다문화 협업 기반의 창업 아이디어를 발굴하는 ‘2025 글로벌 협동 창업 랩’을 진행했다고 26일 밝혔다. 최종 발표에서 지역 관광 활성화를 위한 다국어 플랫폼, 외국인 유학생과 지역 기업을 연결하는 취업 네트워크 서비스, 특산물 기반 글로벌 식품 브랜드 출시 등 다양한 아이디어가 제시됐다.
O…목원대(총장 이희학)는 총장과 함께하는 간식 나눔 행사를 열고 학생과 청소노동자 등 총 400명에게 간식을 전달했다고 26일 밝혔다. 간식 꾸러미는 딸기 티라미수, 쿠키, 사과 음료 등으로 채웠다. 이번 간식은 목원대 외식조리 제과제빵학과 재학생 16명이 직접 먹거리를 기획·제작·포장했다. 대학 측은 앞으로 다양한 학과와 연계해 간식 나눔 프로그램을 운영할 방침이다.
O…강원대(총장 정재연) RISE 사업단은 연말까지 춘천캠퍼스 서암관에서 ‘강원 글로벌 Y―크리에이터 아카데미’를 운영한다고 26일 밝혔다. 이 프로그램은 재학 중인 외국인 유학생들에게 국내 첨단 영상 콘텐츠 제작 기법을 전수, 강원도와 관련된 콘텐츠를 생산하고 공유하기 위해 마련됐다. 우수 작품은 강원지역 방송과 강원도청 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 소개할 예정이다.
댓글 0