도주끝 체포 김건희 도이치 주가조작 공범 구속

1차 주포 이준수, 영장심사 포기
金에 건진법사 소개해준 측근
특검 오늘 불러 공모 경위 등 조사
김건희 특검(특별검사 민중기)이 도이치모터스 주가조작 의혹 공범으로 지명수배한 끝에 체포한 이준수 씨가 22일 구속됐다. 이 씨는 김건희 여사에게 건진법사 전성배 씨를 소개한 것으로 알려진 김 여사의 측근 중 한 명이다.
서울중앙지법은 자본시장법 위반 혐의를 받는 이 씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 이날 진행한 뒤 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 이 씨는 이날 불출석 사유서를 내고 영장심사 출석을 포기했다.
특검 등에 따르면 이 씨는 2009년 12월부터 2010년 7월 사이 있었던 도이치모터스 1차 주가조작 작전의 주포(주가조작 주범) 중 한 명이자, 2차 주가조작 작전(2010년 10월∼2012년 12월)에도 관여한 것으로 알려진 인물이다. 지난해 서울중앙지검 반부패수사2부가 도이치모터스 주가조작 사건을 수사했을 당시 이 씨가 김 여사 명의 계좌를 관리한 사실이 있는 것으로 드러났다.
특검은 이 씨와 김 여사가 긴밀하게 연락을 주고받은 메시지를 다수 확보한 것으로 알려졌다. 최근엔 둘 사이 주고받은 메시지 일부 내용이 김 여사 재판에서 공개되기도 했다. 이 씨가 2차 주가조작 작전 시기였던 2012년 10월경 김 여사에게 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못 할 말 못 하는데 내 이름을 다 노출하면 뭐가 돼. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 보내자 김 여사는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 답했다. 김 여사는 메시지 내역이 공개되자 재판 중 고개를 푹 숙이기도 했다. 특검은 24일 이 씨를 불러 김 여사와의 관계와 주가조작 공모 경위 등에 대해 조사한다는 방침이다.
그동안 이 씨는 특검 수사망을 피해 장기간 잠적했다. 앞서 특검은 검찰로부터 관련 자료를 넘겨받은 뒤 이 씨에 대한 수사 필요성을 검토해왔지만, 이 씨 행방이 파악되지 않아 수사에 난항을 겪었던 것으로 전해졌다. 그러던 중 이 씨가 음주운전으로 경찰에 적발되며 소재가 드러나 지난달 17일 자택 압수수색에 나섰다. 이 씨는 압수수색 당일 2층 베란다에서 뛰어내려 달아나 다시 종적을 감췄고, 특검은 체포영장을 발부받아 경찰과 공조 수사를 벌인 끝에 도주 34일 만인 20일 충북 충주시에서 이 씨를 붙잡았다. 특검 조사 결과 이 씨는 친형이 마련해 준 국도변 농막에서 머물렀던 것으로 파악됐다. 특검은 친형 외에도 도피 조력자가 있는지 수사 중이다.
