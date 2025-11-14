남욱, 가로수길 173억 빌딩 추징해제 요청…“해제 안 하면 국가배상 검토”

대장동 민간업자 남욱 변호사 측이 최근 차명으로 소유한 빌딩에 대한 가압류 해제를 검찰에 요청한 것으로 알려졌다. 검찰이 대장동 개발 비리 의혹 1심 판결에 대해 항소를 포기하면서 남 변호사에게 선고된 ‘추징금 0원’이 사실상 확정된 데 따른 조치로 보인다.
14일 법조계에 따르면 남 변호사 측은 최근 서울중앙지검 공판3부(윤원일 부장검사)에 173억 원에 매입한 강남구 신사동 소재 빌딩에 대해 “가압류를 신속하게 해제하지 않으면 국가배상청구를 검토하겠다”는 의견서를 보내온 것으로 전해졌다.
추징보전은 범죄로 얻은 불법 재산을 형 확정 전 빼돌릴 가능성에 대비해 임의 처분을 못 하도록 동결하는 조치다. 앞서 검찰은 대장동 민간업자들의 실명 및 차명 재산에 대해 기소 전 추징보전을 청구했다. 법원이 이를 받아들이면서 ‘대장동 일당’ 재산 중 2070억 원이 묶였다. 구체적으로 김만배 씨 재산 1250억 원, 남 변호사 514억 원, 정영학 회계사 256억 원 등이다.
1심에서 남 변호사는 징역 4년형을 선고받았지만 추징금은 부과되지 않았다. 검찰이 이해충돌방지법 위반 혐의를 적용해 민간업자들이 부당하게 벌어들인 이익 7814억 원을 추징해달라고 요청했지만, 재판부가 이를 인정하지 않았기 때문이다. 재판부는 대장동 민간업자 중 김만배 씨가 유동규 씨에게 지급을 약속한 428억 원만 추징할 수 있다고 판단했다.
이후 검찰이 이달 7일 대장동 사건 항소를 포기하면서 남 변호사에 대한 추징액은 0원으로 확정됐다. 검사가 항소를 포기한 경우 ‘불이익 변경 금지 원칙’에 따라 2심에서는 1심에서 선고된 형량보다 무거운 형을 선고할 수 없기 때문이다.
남 변호사와 마찬가지로 추징금 없이 징역 5년형만 선고받은 정 회계사도 향후 추징보전 해제를 요구할 가능성이 있다. 김만배 씨 역시 1심에서 추징이 인정된 428억 원을 넘는 재산에 대해서는 추징보전 해제를 요청할 여지가 커졌다. 추징보전이 해제되면 경기 성남시가 2070억 원의 재산을 가압류 추진하기 전 민간업자들이 해당 재산을 처분할 가능성도 제기된다.
앞서 검찰의 항소 포기로 대장동 일당이 7800억 원대 수익 중 상당액을 그대로 챙기게 됐다는 지적이 나오자 법무부는 민사소송 등으로 피해를 구제받을 수 있다고 반박했다. 정성호 법무부 장관은 “(항소 포기로) 범죄수익 몰수가 불가능해졌다는 건 전혀 사실과 다르다”며 “2000억 원 정도는 이미 몰수 보전돼 있다”고 말했다. 또 “성남도시개발공사에서 민사소송을 제기했고, 입증만 제대로 하면 돈을 받을 수 있다”고 덧붙였다.
