‘박나래 절친’ 장도연 “겸손하지 않으면 다 죽더라”…의미심장 수상 소감

방송인 장도연이 의미심장한 수상 소감을 남겨 화제다.
과거 MBC 연예대상에서 우수상과 최우수상을 받은 적이 있는 장도연은 29일 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 ‘올해의예능인상’을 수상하면서 대상 후보에 오르게 됐다.
이날 장도연은 “감사하게도 MBC에서 상을 몇 번 주셔서 받았는데 그때마다 ‘받을 만하지’라고 생각한 적은 맹세코 한 번도 없다. 그런데 오늘은 가장 염치가 없는 것 같다”고 말했다.
장도연은 “처음에 포토존에서 유세윤 선배와 같이 ‘라디오스타’로 촬영하는데 MC분께서 대상을 누구로 예견하느냐 물을 때 유세윤 선배가 제 얘기를 하길래 새로운 조롱이라는 생각을 했다”며 “사실 말이 안 된다. 주시지도 않을 거지만 저도 받지도 않을 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.
그는 “‘태어난 김에 세계 일주’도 정말 고생해서 찍어 놓으신 프로그램에 저는 앉아서 그냥 수첩 보고 얘기하고 해주시는 대로만 하고 있고, ‘라디오스타’도 그 자리가 얼마나 귀하고 많은 분들이 정말 갈망했던 자리인지 매주 체험하고 있는데 그 몫을 다하지 못하는 것 같아 아쉬움이 남는다”고 했다.
이어 “새해에는 더 노력하고, 다 운이라고 생각하지만 운이 다할 때까지는 열심히 달려 보겠다”며 “요즘 제가 삼국지를 읽고 있다. 거기에 겸손하지 않으면 다 죽더라. 무서운 예능 판에서 끝까지 살아남기 위해 아버지가 늘 하시는 말씀처럼 겸손하게 살겠다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
