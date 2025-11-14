주말 일교차 15도 안팎…16일 오후 비 내리고 17일부터 한파

주말에는 전국 날씨가 맑고 대체로 포근한 가운데 일교차가 15도 안팎으로 벌어진다. 16일에는 약한 비가 내리는 곳이 있겠으며 내주 초부터는 다시 영하권 추위가 이어질 전망이다.
14일 기상청에 따르면 15일 아침 기온은 영하 1도~영상 8도, 낮 최고 기온은 15도~19도로 예보됐다. 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이다. 중부 내륙 및 산지와 남부지방 높은 산지를 중심으로 아침기온이 영하까지 내려가는 곳이 있겠다. 맑고 포근한 날씨는 16일까지 이어진다. 16일 중부지역 낮 최고 기온은 16도~20도, 최저 기온은 5도 안팎으로 예보됐다. 다만 16일 오후부터는 한반도 북쪽을 통과하는 저기압의 영향으로 전국에 5mm 정도의 비가 내리는 곳이 있겠다.
비가 내린 후 내주 초부터는 최저, 최고 기온이 약 10도 가량 떨어져 겨울 추위가 찾아온다. 17일 오전 중부 지역 대부분에서 최저 기온이 0도 안팎으로 내려가고 18일에는 영하권으로 기온이 하락할 것으로 예보됐다. 내주 초에는 서해의 따뜻한 해수면 위를 북쪽의 찬 공기가 지나가며 눈 구름대를 형성해 충청, 호남 서해안 지역에 17,18일 눈이 내릴 수있을 것으로 예상됐다.
