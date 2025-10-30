한반도 활쏘기 시원 울산서 국제 궁도대회 개최… “세계적 궁도도시로”

한반도 활쏘기의 기원을 간직한 도시 울산에서 세계 궁도대회가 열린다. 32개국을 대표하는 궁사들이 한자리에 모이면서 궁도 저변 확대가 기대되는 가운데, 울산시는 이번 대회를 계기로 울산을 ‘세계 궁도 거점도시’로 육성한다는 계획이다.
울산시는 31일부터 다음 달 4일까지 문수국제양궁장과 시립문수궁도장 등에서 ‘2025 KOREA 울산 세계궁도대회’를 개최한다고 30일 밝혔다. 국내에서 세계 궁도대회가 열리는 것은 2015년 이후 10년 만이다. 궁도는 전통 활쏘기로, 통일된 규칙과 활을 사용하는 양궁과 달리 민족 고유의 활인 ‘각궁’을 쓴다. 경기 방식도 나라별로 다르다.
‘활의 시원(始原) 대한민국 울산에서! 세계를 향해 쏴라!’를 슬로건으로 내건 이번 대회에는 32개국 577명(해외 377명·국내 200명)이 참가한다. 아시아 14개국, 유럽 14개국, 중동아시아 1개국, 아프리카 1개국, 아메리카 1개국, 오세아니아 1개국 등 각국의 궁사들이 자국의 전통 활로 기량을 겨룬다.
대회는 4개국의 궁도 방식으로 치러진다. 활에 화살을 매겨 145m 떨어진 과녁을 맞추는 한국식, 과녁이 90m 거리에 있는 헝가리식, 70m에 있는 튀르키예식, 그리고 과녁 거리가 30m로 짧지만 바람에 흔들리는 카자흐스탄식 방식 등이다. 총상금은 1억500만 원이다. 대회 기간에는 세계 전통 활 전시와 문화행사 등 다양한 부대 행사도 함께 열린다.
울산시는 이번 대회를 계기로 국내 최초 활쏘기 기록이 남아 있는 세계문화유산 ‘반구천 암각화’를 널리 알리고, 울산을 궁도의 세계적 거점 도시로 발전시킬 계획이다. 울주군 대곡리 일원에 위치한 반구천의 암각화는 ‘울주 대곡리 반구대 암각화’(국보 285호)와 ‘울주 천전리 명문 및 암각화’(국보 147호)를 말한다. 선사시대의 흔적과 인류학적 가치를 함께 지닌 이 유적은 올해 7월 세계유산으로 공식 등재되며 국제적 주목을 받았다.
반구대 암각화에는 활을 들고 노루, 늑대, 사슴 등을 향해 활을 쏘는 사냥꾼의 모습이 새겨져 있다. 총 3점의 활쏘기 장면이 확인되며, 천전리 암각화에서도 1점의 활쏘기 기록이 발견된다. 전문가들은 이를 토대로 한반도의 활쏘기 기원이 약 7000년 전으로 거슬러 올라간다고 설명한다. 나영일 서울대 명예교수는 지난해 11월 울산에서 열린 학술대회에서 “암각화 속 활쏘기 사냥꾼 문양은 동아시아 신석기 수렵문화의 결정적 증거이자, 우리나라 스포츠 문화의 최초 기록”이라고 밝혔다.
울산시는 대회 기간 세계 궁도 발전을 위한 ‘세계궁도연맹 창립’ 과제를 논의하고, 2028년까지 건립 예정인 ‘국제궁도센터’의 운영 방안도 다룰 예정이다. 앞서 울산시는 올해 6월 42개국 궁도 대표자들이 참석한 ‘2025 코리아 울산 궁도 국제학술발표회’를 개최하고 ‘궁도의 지속 가능한 발전과 세계화를 위한 대한민국 울산 선언식’을 열었다. 지난달에는 드라마 ‘주몽’의 배우 송일국을 울산시 궁도 홍보대사로 위촉했다.
김두겸 울산시장은 “이번 대회는 울산이 궁도의 세계적 거점 도시로 자리매김하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
