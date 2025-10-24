문래동 길거리서 러시아인 흉기 난동…실탄 쏴 체포 (영상)

길거리에서 러시아인이 흉기 난동을 부리자 경찰이 실탄 등을 쏴 제압했다.
서울 영등포경찰서는 러시아 국적의 A 씨(34)를 특수공무집행방해 및 특수협박, 공공장소 흉기소지 등 혐의로 체포했다고 24일 밝혔다. A 씨는 전날 오후 1시 13분경 서울 영등포구 문래동에서 길을 배회하던 중 행인에게 흉기를 꺼내보였다. 놀란 행인이 도망친 뒤에도 A 씨는 주먹으로 벽을 치는 등 주위 사람들을 위협한 것으로 전해졌다.
A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에게도 흉기를 휘둘렀다. 경찰은 A 씨와 대치하는 과정에서 테이저건을 사용했지만 불발됐다. 이에 공포탄과 실탄 등을 추가로 사용해 오후 1시 20분경 A 씨 제압에 성공했다. 다행히 이 과정에서 다친 사람은 없었다. 다만 주변 상가의 유리가 파손되는 등 일부 피해가 발생한 것으로 확인됐다.
범행 당시 A 씨는 음주 상태였다. 마약 간이시약 검사에서는 음성 반응이 나왔다. 그는 난민 비자를 소지하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨에 대해 구속 영장을 신청할 계획이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
