사회
버려진 목재에 생명을… 서울국제정원박람회 나무 동물들
2025-10-15 03:00
2025년 10월 15일 03시 00분
양회성 기자
14일 서울 동작구 보라매공원에서 열리고 있는 ‘서울국제정원박람회’ 전시장에 폐목재로 만든 동물 조형물이 전시돼 있다. 서울국제정원박람회는 이달 20일까지 계속된다.
#서울국제정원박람회
#폐목재
#동물조형물
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
