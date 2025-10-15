동아일보

버려진 목재에 생명을… 서울국제정원박람회 나무 동물들

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



14일 서울 동작구 보라매공원에서 열리고 있는 ‘서울국제정원박람회’ 전시장에 폐목재로 만든 동물 조형물이 전시돼 있다. 서울국제정원박람회는 이달 20일까지 계속된다.

#서울국제정원박람회#폐목재#동물조형물
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스