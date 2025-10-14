증평 ‘30년 흉물아파트’ 철거, 마을쉼터로 조성

2029년까지 주민공동 시설 건립
시공사의 부도로 30년 넘게 방치된 충북 증평군 윤모아파트가 철거되고, 그 자리에 미니 복합타운과 마을공동체 교류시설 등이 들어선다. 충북 청주시에서 증평군을 지나는 국도 36호선(충청대로) 변에 있는 이 아파트는 소셜네트워크서비스(SNS)에서 폐가 체험 장소로 알려질 정도로 지역의 흉물이라는 지적을 받아왔다.
13일 증평군에 따르면 이 아파트가 있는 화성리지구가 농림축산식품부의 ‘농촌 공간 정비사업’ 대상지로 최종 선정됐다. 이에 따라 2029년까지 체육시설과 마을쉼터, 다목적 광장 등 주민공동체 시설을 조성한다. 총사업비는 국비 34억 원 등 68억 원이다.
도안면 화성리에 있는 윤모아파트는 99가구 9층 규모로 1993년 7월 착공했다. 하지만 1996년 7월 시공사의 부도로 공사가 중단된 뒤 지금까지 방치되면서 건물 철근 노출과 각종 오염물질 발생 등 안전 문제가 끊이지 않았다. 교통량이 많은 곳에 있다 보니 증평의 이미지와 도시 경관을 해치는 대표적 방치 건물이라는 오명을 썼다.
군은 그동안 이 아파트 정비를 위해 중앙부처와 국회를 방문해 설득하고, 농림축산식품부와 한국농어촌공사에 정비 검토를 요청했다. 또 주민과 군 관계자로 위원회를 꾸려 현장 설명회 등 의견을 수렴했다. 결국 지난해 국토교통부의 ‘9차 공사 중단 건축물 선도 사업’에 선정돼 해결의 실마리를 마련했고, 이번에 농림부의 정비사업 대상지로도 선정됐다.
