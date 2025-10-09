모터보트로 태안 밀입국 시도, 중국인 8명 체포

추석 틈타 산둥성서 350km 이동해
육군 레이더 포착, 2시간 추적 검거
새벽에 ‘경계태세 2급 발령’ 문자도
추석 연휴 새벽을 틈타 소형 모터보트로 밀입국하려던 중국인 8명이 해상에서 붙잡혔다. 2년 전 충남 보령 앞바다에서 중국인 22명이 적발된 이후 최대 규모다.
8일 충남 태안해양경찰서에 따르면 6일 오전 1시 43분경 해경과 해군은 태안군 가의도 북서쪽 22해리(약 40km) 해상에서 62세 남성을 포함한 중국인 8명이 탄 115마력짜리 소형 모터보트를 검거했다.
이들은 전날 오후 11시 38분경 태안군 근흥면 해안가 200m 앞바다까지 접근했다가 육군 레이더에 포착됐다. 출동한 해경과 해군이 추격하자 서해 쪽으로 달아났고, 당국은 함정 8척과 항공기 1대를 투입해 약 2시간의 추적 끝에 검거에 성공했다. 이 과정에서 중국인 1명이 구명조끼를 입고 바다로 뛰어내렸지만 구조돼 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 해경은 해당 보트를 태안 신진항으로 옮겼다.
조사 결과 이들은 5일 오전 10시경 태안에서 약 350km 떨어진 중국 산둥성 웨이하이에서 출발했다. 이 중 3명이 보트를 구입해 밀입국을 공모한 뒤 추가로 5명을 모집한 것으로 조사됐다. 7명은 과거 국내에서 불법 체류하다 강제 출국당한 전력이 있었다. 대공(對共) 혐의점은 없는 것으로 확인됐다.
태안해경과 태안군은 6일 0시 42분 주민들에게 ‘태안지역 경계태세 2급 발령’이라는 긴급 문자메시지를 보냈다. 보트가 검거된 뒤 오전 2시에 ‘경계태세 2급 및 선박주의보 해제’ 문자를 다시 보냈다.
