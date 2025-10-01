하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…“온라인에 신변 비관 글 올려”

경기 하남시 천현동의 한 폐가 안에서 남녀 3명이 숨진 채 발견됐다.
1일 경찰에 따르면 이날 오후 2시 28분경 하남시 소재의 한 폐가에서 30대와 40대 남성 2명, 50대 여성 1명 등 3명이 숨진 채 발견됐다. 이들의 관계는 확인되지 않았다.
경찰은 이날 오전 10시 40분경 사망자 중 1명의 지인으로부터 “지인이 온라인상에 신변을 비관하는 내용의 게시글을 올렸다”는 내용의 신고를 받고 출동했던 것으로 전해졌다.
현장에서 타살 혐의점은 발견되지 않았으며, 극단적 선택을 한 것으로 추정되는 도구가 있었던 것으로 알려졌다.
현재까지 온라인상의 게시글 이외 유서는 발견되지 않았다.
경찰은 자세한 경위를 조사하고 있다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0