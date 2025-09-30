동아일보

유한대학교 패션디자인전공 강태석 학생, 동탑산업훈장 수상

패션디자인전공 강태석 학생 기념사진. 유한대학교 제공
유한대학교는 패션디자인전공 강태석 학생이 29일 서울드래곤시티호텔에서 열린 정부 포상 수여식에서 동탑산업훈장을 받았다고 밝혔다.

강태석 학생은 지난 2024년 프랑스 리옹에서 열린 국제기능올림픽대회에서 의상디자인 부문 금메달을 수상한 바 있다. 이번 훈장은 그 성과를 바탕으로 산업 발전에 이바지한 공로를 인정받은 결과다.

장은영 유한대 총장은 “앞으로 학과와 대학 차원에서 학생이 더욱 성장하고 발전할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”며 “이번 성과가 후배 학생들에게도 큰 동기부여가 되기를 기대한다”라고 말했다.

수상식장에서 강태석 학생은 “국제대회에서의 경험과 이번 동탑산업훈장은 저에게 매우 큰 영광”이라며 “앞으로도 더 배우고 성장해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

유한대학교 패션디자인전공은 급변하는 패션산업의 흐름에 맞춰 현장 밀착형 실무 교육을 강화하고 있으며, 전문성과 창의성을 갖춘 차세대 글로벌 패션 전문가 양성에 앞장서고 있다.

