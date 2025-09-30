‘복원 20주년’ 청계천, 공공미술 입는다

서울시가 청계천 복원 20주년을 맞아 시민의 쉼터가 된 청계천 일대를 다음 달 1일부터 현대적 감각의 공공미술로 채운다고 29일 밝혔다. ‘청계공존’을 주제로 생태 복원된 청계천에 예술의 물결을 입혀 청계천을 다시 보는 기회를 마련한다는 취지다.
청계광장에 있는 다슬기 모양의 상징적인 공공미술 작품 ‘스프링’에 서울시는 오브라 아키텍츠의 목조 작품 ‘커넥천 파빌리온’을 설치했다. 파빌리온에 올라서면 청계광장과 작품을 다양한 시각에서 조망할 수 있다. 세계적인 현대미술 작가 이수경의 신작 ‘그곳에 있었다_청계천 2025’도 청계광장에 설치돼 시민들을 맞이한다. 청계천 물줄기가 시작되는 북악산 두꺼비 바위를 본뜬 돌에 금박 옷을 입혀 한국적 정서를 표현한 작품이다. 청계천 초입에서 광교까지는 신진 작가 4팀의 작품들도 전시된다.
다음 달 1일부터 11월 말까지 두 달간 특별한 시민참여 프로그램도 함께 운영되며 작품 도슨트 프로그램, 해시태그 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트 등에 시민 누구나 참여할 수 있다.
