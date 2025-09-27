국가전산망 화재로 일상 멈췄다…대국민 서비스 436개 중단

국가정보자원관리원 화재로 중단된 정부의 전산시스템은 총 647개로 나타났다. 이중 국민이 직접 이용하는 인터넷망 서비스는 436개다.
국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부(중대본)은 27일 오후 5시 기준 현황 보고서에서 “전산시스템 647개 중 국민이 직접 이용하는 대국민 서비스가 436개이고 나머지 211개는 공무원 업무용 행정 내부망 서비스다”라고 밝혔다.
가동 중단 서비스는 △권익위원회 국민신문고 △과학기술정보통신부 인터넷우체국 △보건복지부 복지로·사회서비스포털 △행정안전부 정부24·국민비서·모바일 신분증·정보공개시스템·온나라문서·안전신문고·안전디딤돌 △조달청 나라장터·종합쇼핑몰 등이다.
이번 화재는 전날 오후 8시 15분쯤 관리원 5층 전산실에서 발생했다. 작업자 13명이 리튬 배터리를 교체하던 중 배터리 1개에서 불꽃이 튀어 발화한 것으로 중대본은 파악하고 있다. 이번 불로 100명이 대피했고 1명이 1도 화상을 입었다. 배터리 384개는 전소됐다.
소방 당국은 오후 8시 27분 현장에 도착해 화재 진압 및 인명구조, 초진에 나섰다. 동원된 소방인력은 227명에 세종 특수 화학 차량 3대를 포함해 67대가 출동했다.
중대본은 이날 8시 중대본부장인 윤호중 행안부 장관 주재로 중대본부회의를 개최할 계획이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
