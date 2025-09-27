동아일보

국가전산망 화재로 일상 멈췄다…대국민 서비스 436개 중단

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 27일 18시 14분

코멘트

글자크기 설정

27일 오후 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장에서 소방당국 관계자들이 소실된 리튬이온배터리에 대한 반출 작업을 하고 있다. 2025.9.27 뉴스1
27일 오후 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장에서 소방당국 관계자들이 소실된 리튬이온배터리에 대한 반출 작업을 하고 있다. 2025.9.27 뉴스1
국가정보자원관리원 화재로 중단된 정부의 전산시스템은 총 647개로 나타났다. 이중 국민이 직접 이용하는 인터넷망 서비스는 436개다.

국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부(중대본)은 27일 오후 5시 기준 현황 보고서에서 “전산시스템 647개 중 국민이 직접 이용하는 대국민 서비스가 436개이고 나머지 211개는 공무원 업무용 행정 내부망 서비스다”라고 밝혔다.

가동 중단 서비스는 △권익위원회 국민신문고 △과학기술정보통신부 인터넷우체국 △보건복지부 복지로·사회서비스포털 △행정안전부 정부24·국민비서·모바일 신분증·정보공개시스템·온나라문서·안전신문고·안전디딤돌 △조달청 나라장터·종합쇼핑몰 등이다.

27일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장의 모습. 2025.9.27 뉴스1
27일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장의 모습. 2025.9.27 뉴스1
이번 화재는 전날 오후 8시 15분쯤 관리원 5층 전산실에서 발생했다. 작업자 13명이 리튬 배터리를 교체하던 중 배터리 1개에서 불꽃이 튀어 발화한 것으로 중대본은 파악하고 있다. 이번 불로 100명이 대피했고 1명이 1도 화상을 입었다. 배터리 384개는 전소됐다.

소방 당국은 오후 8시 27분 현장에 도착해 화재 진압 및 인명구조, 초진에 나섰다. 동원된 소방인력은 227명에 세종 특수 화학 차량 3대를 포함해 67대가 출동했다.

중대본은 이날 8시 중대본부장인 윤호중 행안부 장관 주재로 중대본부회의를 개최할 계획이다.

#화재#전산시스템#대국민 서비스#행정 내부망#리튬 배터리#소방 진압
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스