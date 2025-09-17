960만 회원 롯데카드 해킹 피해 예상보다 심각…“수백만명 달할수도”

조좌진 대표, 이르면 이번주 대국민 사과
회원 960만 명을 보유한 롯데카드의 해킹 피해 규모가 당초 예상보다 훨씬 클 것으로 전망되면서 파장이 커지고 있다. 피해자가 수십만 명을 넘어 최대 수백만 명에 이를 수 있다는 관측까지 제기됐다.
17일 금융당국과 카드업계에 따르면 롯데카드와 금융당국은 최근 해킹 사고로 인한 정보 유출 범위와 피해자 규모 등을 최종 확인하는 작업을 진행 중이다.
조사는 현재 막바지 단계에 있으며, 이르면 이번 주 조좌진 롯데카드 대표가 직접 대국민 사과와 피해 대책을 발표할 것으로 알려졌다.
롯데카드는 당초 금융감독원에 약 1.7기가바이트(GB) 수준의 데이터 유출을 보고했으나, 금융당국의 현장 검사 결과 실제 피해 규모는 이보다 훨씬 심각한 수준인 것으로 전해졌다.
이에 따라 피해자 규모도 수만 명 수준에 그치지 않고, 심각할 경우 백만 명 단위에 이를 수 있다는 관측이 나온다.
단순 개인정보뿐만 아니라 카드 정보와 온라인 결제 요청 내역까지 유출됐을 가능성도 거론된다. 앞서 금감원은 국회 정무위원회 소속 국민의힘 강민국 의원실에 제출한 자료에서 “‘카드 정보 등 온라인 결제 요청 내역’이 포함된 것으로 보인다”고 밝혔다.
정부는 최근 통신사와 금융사에서 잇따라 해킹 사고가 발생한 데 대해 강력 대응을 예고한 바 있다. 이재명 대통령은 이달 4일 “국민들이 매우 불안해 하신다”며 “보안 사고를 반복하는 기업들에 대해서는 징벌적 과징금을 포함한 강력한 제재가 이뤄질 수 있도록 조치를 신속하게 준비하라”고 지시했다.
이찬진 금감원장 역시 전날 진행한 간담회에서 “보안 사고에 대해 무관용 원칙을 적용해 CEO에게 책임을 묻겠다”고 강조했다. 그는 “최근 금융권 침해사고는 단기 실적에 치중해 장기 투자에 소홀한 결과일 수 있다”며 “소비자 정보 보호를 위한 지출은 비용이 아니라 금융업의 기본”이라고 지적했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
