“곰팡이 침대에 북한이냐 조롱까지” 악몽의 美구금 기록

미국 조지아주 현대차-LG에너지솔루션(엔솔)의 배터리 공장 건설 현장에서 일하다가 구금됐던 한국인 근로자의 ‘구금일지’가 14일 공개됐다. 연합뉴스는 합법적인 B1 비자(출장 등에 활용되는 단기 상용 비자)를 소지하고 있었던 한 근로자 A 씨의 구금일지를 입수해 보도했다.
이날 연합뉴스에 따르면 A 씨는 두 달간 업무 미팅 및 교육을 위한 출장 도중 케이블타이에 손목이 묶인 채 체포됐다. 4일 오전 10시경 들이닥친 미국 이민세관단속국(ICE)은 1차로 몸수색한 이후 외국인 체포 영장(warrant arrest for alien) 관련 서류를 나눠주며 작성을 요구했다.
이 과정에서 ‘미란다 원칙’ 고지도 없었다고 한다. 서류 제출 후에는 손목에 빨간 팔찌를 채웠다. A 씨는 이후 9시간 넘게 대기하다 손목에 케이블타이를 채운채 호송차에 탑승했다. 호송차 내부에는 변기가 있었는데, 지린내가 진동했다고 한다.
구금 초반에는 72인실 임시 시설에 들어갔다. 1번부터 5번 방까지 있었는데 늘어선 이층 침대와 함께 공용으로 쓰는 변기 4개, 소변기 2개가 있었다. 시계가 없어 시간을 알 수 없었고, 침대 매트에는 곰팡이가 펴있었고 제공된 물에서는 냄새가 났다고 한다.
A 씨는 4일차에 입소 절차가 끝난 뒤 2인 1실 방을 배정받았다. 필기 도구는 제공되지 않았는데, A 씨는 구금 4일차 서류를 작성할 때 몰래 종이와 펜을 챙겨 일지를 적기 시작했다고 전했다.
A 씨는 구금 3일차에 ICE와 인터뷰를 했다. ICE 요원들은 ‘무슨 일을 했느냐’고 물었고, A 씨는 업무 미팅 및 교육을 위한 출장을 왔다고 답변했다. 이 과정에서 한 요원은 ‘남한(South Korea)인지를 물었고 A 씨는 맞다고 답했다. 하지만 A 씨의 대답에 직원들은 웃으며 ‘북한(North Korea)’, ‘로켓맨(트럼프 대통령이 북한 김정은에 붙인 별명)’ 등을 언급했다고 한다.
또 “나는 적법한 B-1 절차로 들어왔고 그 목적에 맞는 행위를 했는데 왜 잡혀 온 것이냐”고 묻는 A 씨의 질문에 “나도 모르겠고 위에 사람들은 불법이라고 생각한다”는 답변이 돌아왔다고 한다.
이 밖에 A 씨는 구금 4일차에 만난 총영사관 측이 “다들 집에 먼저 돌아가는 게 가장 중요하다”며 특정 서류에 무조건 서명하라고 말한 사실, 정식 입소 절차를 밟으며 죄수복을 입은 것 등에 대해 일지를 통해 전했다.
댓글 0