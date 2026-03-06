‘프라이버시 디스플레이’ 통했나…갤S26 사전판매 역대 최다

삼성전자는 1주일간 진행한 갤럭시 S26 시리즈의 국내 사전판매에서 135만 대를 기록했다고 6일 밝혔다. 역대 갤럭시 S 시리즈 사전판매 중 최다이다. 직전 갤럭시 S 시리즈의 최다 사전 판매는 전작인 S25 시리즈로 11일간 130만 대를 기록했다.
S26 시리즈 가운데 최고급 모델인 울트라 판매 비중이 70%로 가장 많았다. 또 갤럭시 S26 울트라의 사전 판매량은 역대 울트라 모델 중 가장 많았다. 색상별로는 울트라와 일반 모델에서 화이트, 블랙 판매 비중이 높았고 플러스 모델에서는 블랙, 코발트 바이올렛이 인기를 끌었다.
갤럭시 S26 울트라는 스마트폰 최초로 적용한 프라이버시 디스플레이와 성능이 업그레이드된 애플리케이션 프로세서(AP)가 특징이다. 프라이버시 디스플레이는 화면의 시야각을 제어해 사용자 정면이 아닌 측면 또는 상하에서 봤을 때 보이지 않도록 하는 기술이다. 사생활 보호 기능으로 주목받고 있다.
갤럭시 S26 시리즈는 또 동영상 촬영시 흔들림을 보정하는 ‘슈퍼 스테디’ 기능으로 인기를 얻고 있다. 새롭게 수평 고정 옵션이 추가돼 흔들리거나 360도 회전하는 상황에서도 안정적인 구도를 유지해 준다.
삼성전자는 삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 사전 구매한 고객 중 30% 이상이 ‘뉴 갤럭시 AI 구독클럽’을 통해 기기를 구입했다고 전했다. 자급제 구매시 가입할 수 있는 구독클럽은 올해부터 삼성케어플러스 보장 항목에 사이버 금융범죄 및 인터넷 직거래·쇼핑몰 사기 피해 보상을 추가했다. 기존 스마트폰 파손 보장에 분실 보장까지 더한 3년형 상품도 도입했다.
삼성전자는 3월 구매 고객 대상으로 다양한 구매 혜택을 제공한다. 삼성닷컴 앱에서 사용할 수 있는 갤럭시 버즈4 시리즈 10% 할인 쿠폰과 케이스 및 액세서리 30% 할인 쿠폰(5장)을 증정한다. 또 갤럭시 S26 울트라 구매 고객에게는 60W 충전기 30% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.
