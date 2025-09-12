“그는 영웅”…조끼 벗어준 순직해경에 中서도 추모 이어져

인천 옹진군 바다 갯벌에서 고립된 70대 중국인을 구조하다 순직한 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 고(故) 이재석 경사(34)에 대한 추모가 이어지고 있다. 그는 구조 과정에서 자신이 입고 있던 구명조끼를 갯벌에 고립된 중국인에 건넨 뒤 빠져나오다 바닷물에 휩쓸려 끝내 숨졌다.
12일 이재명 대통령은 “숭고한 정신과 희생을 결코 잊지 않겠다”며 이 경사에게 옥조근조훈장을 추서했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 인천 동구 장례식장 빈소를 찾아 이 대통령의 조전을 대독했다. 이 대통령은 “고인은 오직 생명을 지키겠다는 사명감으로, 칠흑 같은 어둠 속 물이 차는 갯벌 한가운데로 망설임 없이 뛰어들었다. 이 경사와 같이 제복 입은 영웅들의 헌신 위에 우리 사회의 안전이 굳건히 지켜지고 있다”고 했다. 고인의 모친은 “우리 애 혼자 가서 구하느라, 구명조끼를 (하나 더) 줬으면 살 수 있지 않았나. 너무 억울하다”며 흐느꼈고, 강 실장은 “진상 규명을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 답했다.
중국인 남성은 해경 헬기에 구조돼 생명을 건졌다. 이에 중국에서도 “유족에게 애도의 뜻을 전한다”는 반응과 함께 현지 언론들도 이 경사의 희생을 잇달아 보도했다. 하이커(海客)신문 등은 이 경장이 준 구명조끼를 해당 남성이 건네받아 착용하는 장면이 담긴 영상과 함께 이 경장이 불과 34세에 불행히도 숨졌다고 전했다. 중국 온라인에서도 이 경장을 추모하는 글들이 이어졌다. 최대 포털 바이두, 소셜미디어 웨이보 이용자들은 “한국의 34세 해경이 중국 노인에게 구명조끼를 내주고 사망했다”는 해시태그를 달며 관련 내용을 공유했다. “감동적이다” “그는 중국의 영웅”이라는 댓글도 달렸다.
이 경사는 해병대 전역 후 2021년 7월 해경에 입직해 지난달 경장으로 승진했다. 이달 4일 생일을 맞은 지 일주일 만에 순직해 안타까움을 더했다. 해경은 11일 승진 심사위원회를 열고 그의 계급을 경사로 1계급 추서했다.
