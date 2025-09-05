자기주도인재전형 모집인원, 355명→660명으로 대폭 확대

자유전공은 입학 후 1학년 동안 다양한 전공을 탐색한 뒤 2학년 때 희망 전공을 선택할 수 있다. 첨단분야전공은 수리통계데이터사이언스학부, 화학에너지융합학부, 바이오헬스융합학부, 바이오신약의과학부, AI융합학부 등 미래 산업과 관련된 학과 중심으로 선발한다. 예체능전공은 실기시험을 실시하지 않으며 국어, 영어 2과목과 수학 또는 사회 택일 1과목 총 세 과목의 교과 성적만으로 평가한다.
실질역량 평가 강화… 복수 지원 전략 중요
성신여대는 2026학년도 신입학 전형에서 수험생 부담은 줄이고 실질적인 역량 평가는 강화하는 방향으로 개편했다. 논술전형은 학생부 반영 없이 논술 100%로 선발하며 학생부종합전형은 전형 통합 및 면접 비중 확대로 진로탐색활동 및 면접의 중요성이 크게 높아졌다.
또 교과전형과 수능전형에서도 무전공(자유전공 중심 통합 모집단위)을 선발해 전공 선택의 유연성이 커졌다. 지역균형(교과)전형에서는 간호·사범계열 외 자유전공, 첨단분야전공, 예체능전공 등에서 무전공 선발이 이뤄진다.
수험생들은 전년도 전형별·모집단위별 입결을 참고해 학종, 교과, 논술전형 간 복수 지원 전략을 적극 활용할 필요가 있다.
성신여대는 전공 선택이 어려운 학생도 입학 후 충분히 진로를 탐색할 수 있도록 도우며 진정성과 성장 가능성을 갖춘 다양한 인재의 지원을 기다리고 있다.
