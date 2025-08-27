동아일보

“바티칸에 사자보이즈가?”…‘케데헌’ 인기에 김대건 신부 성상 화제

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 8월 27일 09시 37분

코멘트

글자크기 설정

왼쪽 사진=레딧(Reddit) / 오른쪽 사진=넷플릭스
왼쪽 사진=레딧(Reddit) / 오른쪽 사진=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행과 맞물려 바티칸 성 베드로 대성당 외벽에 세워진 김대건 신부의 성상이 해외 누리꾼들의 눈길을 끌고 있다.

25일(현지시각) 글로벌 커뮤니티 레딧(Reddit)에는 ‘바티칸 사자보이즈(Vatican Saja boys)’라는 제목의 글이 올라왔다.

동양인 최초 성상, 바티칸에 자리한 김대건 신부

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 인기 속, 바티칸 성당에 세워진 김대건 신부 성상이 해외 누리꾼들 사이에서 ‘사자 보이즈’를 닮았다며 화제가 되고 있다. 사진=레딧(Reddit)
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 인기 속, 바티칸 성당에 세워진 김대건 신부 성상이 해외 누리꾼들 사이에서 ‘사자 보이즈’를 닮았다며 화제가 되고 있다. 사진=레딧(Reddit)
해당 게시글에는 지난 2023년 9월 바티칸 성 베드로 대성당 외벽에 세워진 성(聖) 김대건 안드레아 신부의 성상 사진이 담겼다.

김대건 신부(1821~1846)는 한국 최초의 천주교 사제다. 동양인으로는 최초로 성 베드로 대성당에 성상이 건립됐다.

성상은 도포와 갓을 착용한 전통적 모습으로 조각됐는데, 이 모습이 애니메이션 속 저승사자 아이돌 그룹 ‘사자 보이즈’를 연상시킨다는 반응이 이어졌다.

사진=넷플릭스
사진=넷플릭스

“사자 보이즈가 바티칸에?” 해외 누리꾼 시선 집중

해외 누리꾼들은 “교황조차 그들의 영향력을 거부할 수 없었다”, “가톨릭마저 사자 보이즈에게 현혹됐다”, “19세기 한국에서 이미 헌터들을 훈련했을지도 모른다” 등 재치 있는 댓글을 남겼다.

국내 누리꾼들도 “정확히는 ‘사제 보이즈’다”, “외국인들 잠깐, 그거 아니야”, “갓과 도포를 보면 한국이 떠오른다니 괜히 뿌듯하다” 등 다양한 반응을 보였다.

#케데헌#케이팝데몬헌터스#바티칸 성당#김대건신부#사자보이즈
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0