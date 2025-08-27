“바티칸에 사자보이즈가?”…‘케데헌’ 인기에 김대건 신부 성상 화제

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행과 맞물려 바티칸 성 베드로 대성당 외벽에 세워진 김대건 신부의 성상이 해외 누리꾼들의 눈길을 끌고 있다.
25일(현지시각) 글로벌 커뮤니티 레딧(Reddit)에는 ‘바티칸 사자보이즈(Vatican Saja boys)’라는 제목의 글이 올라왔다.
■ 동양인 최초 성상, 바티칸에 자리한 김대건 신부
해당 게시글에는 지난 2023년 9월 바티칸 성 베드로 대성당 외벽에 세워진 성(聖) 김대건 안드레아 신부의 성상 사진이 담겼다.
김대건 신부(1821~1846)는 한국 최초의 천주교 사제다. 동양인으로는 최초로 성 베드로 대성당에 성상이 건립됐다.
성상은 도포와 갓을 착용한 전통적 모습으로 조각됐는데, 이 모습이 애니메이션 속 저승사자 아이돌 그룹 ‘사자 보이즈’를 연상시킨다는 반응이 이어졌다.
■ “사자 보이즈가 바티칸에?” 해외 누리꾼 시선 집중
해외 누리꾼들은 “교황조차 그들의 영향력을 거부할 수 없었다”, “가톨릭마저 사자 보이즈에게 현혹됐다”, “19세기 한국에서 이미 헌터들을 훈련했을지도 모른다” 등 재치 있는 댓글을 남겼다.
국내 누리꾼들도 “정확히는 ‘사제 보이즈’다”, “외국인들 잠깐, 그거 아니야”, “갓과 도포를 보면 한국이 떠오른다니 괜히 뿌듯하다” 등 다양한 반응을 보였다.
