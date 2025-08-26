동아일보

“종량제 봉투 아냐?”…발렌시아가 147만원 명품백 정체

발렌시아가가 종량제 봉투와 흡사한 토트백을 147만원에 출시해 논란을 불렀다. 누리꾼들은 “비닐봉지나 다름없다”며 비판했다. 사진=발렌시아가 홈페이지 캡처
프랑스 명품 브랜드 발렌시아가(BALENCIAGA)가 종량제 봉투를 연상시키는 신상품 토트백을 출시해 온라인에서 논란이 일고 있다.

최근 영국 데일리메일 등 외신에 따르면, 발렌시아가는 이달 초 2025년 겨울 컬렉션 신상품인 ‘마르쉐 패커블 토트백 미디엄 블루(Men’s Marché Packable Tote Bag Medium in Blue)‘의 사전 예약 판매를 시작했다.

가로·세로 50cm…최대 10kg 수납 가능

이 제품은 가로 50㎝, 세로 52.8㎝ 크기의 남성용 토트백으로, 표면에는 발렌시아가 로고와 공식 홈페이지, 파리 매장 주소가 인쇄돼 있다. 소재는 ‘세계에서 가장 강한 섬유’로 불리는 폴리아미드와 다이니마가 사용됐다.

발렌시아가 측은 “내부 포켓과 손잡이가 있어 간편하게 휴대할 수 있으며, 스마트폰과 태블릿, 최대 10㎏ 무게의 노트북까지 수납 가능하다”고 설명했다.

■ 겉모습은 종량제 봉투…가격은 147만원

문제는 가격이다. 겉모습은 흔한 종량제 봉투와 다를 바 없지만, 가격은 무려 995달러에 달한다. 국내 공식 홈페이지에서는 현재 147만원에 판매되고 있다.

온라인에서는 “비닐봉지를 본뜬 비닐봉지”, “소비자의 어리석음을 시험하는 마케팅”이라는 반응이 이어지며 조롱 섞인 비판이 쏟아졌다.

사진=유튜브 갈무리
사진=유튜브 갈무리

투명 테이프·쓰레기봉투…발렌시아가, 매번 불붙는 제품 논란

발렌시아가는 과거에도 ‘일상적 소재’를 차용한 고가 상품으로 논란을 빚어왔다.

지난해에는 3000유로(약 430만 원)짜리 투명 테이프 팔찌를 내놓았고, 이전에는 감자칩 봉지 모양 클러치백, 쓰레기봉투 파우치 등을 출시한 바 있다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
