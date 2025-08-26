“이 조합 실화?”…BTS 뷔·오타니 역대급 만남…LA다저스 시구 들썩

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 메이저리그 스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)와 만나 글로벌 팬들의 눈길을 사로잡았다.
26일(한국시각) 메이저리그(MLB) 사무국은 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “방탄소년단 뷔가 다저스 첫 시구를 앞두고 오타니 쇼헤이를 만났다”는 글과 함께 영상을 공개했다.
■ 뷔, 오타니와 포옹…다저 스타디움서 ‘역대급 만남’
공개된 영상에는 뷔와 오타니가 반갑게 포옹하며 인사를 나누는 장면이 담겼다. 두 사람은 기념 촬영을 하고 악수를 나누며 환한 미소를 지었다. 현장은 단숨에 화기애애한 분위기로 물들었다.
팬들은 “뷔와 오타니의 만남이라니 믿기지 않는다”, “체격이 나란히 서도 전혀 밀리지 않는다”, “유니폼까지 찰떡”이라며 열광적인 반응을 보였다.
■ 뷔, 다저 스타디움서 시구…손흥민도 시구 예정
뷔는 이날 다저 스타디움에서 열린 LA 다저스와 신시내티 레즈 경기에서 시구를 맡았다. 시구 소식이 알려지자 티켓 예매 사이트가 한때 접속 지연을 빚는 해프닝도 있었다.
이어 27일에는 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)로 이적한 손흥민이 시구에 나설 예정이다. 한국 스타들의 연이은 등판에 현지 팬들의 기대감이 커지고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
