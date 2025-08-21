“블랙핑크 몸매 닮고파”…해외서 급증한 ‘위험한 시술’

K팝 스타처럼 매끈한 목선을 만들겠다며 ‘승모근 보톡스(일명 바비 보톡스)’ 시술을 받는 해외 여성이 늘면서 부작용 우려가 커지고 있다.
영국 데일리메일은 16일(현지시각) “여성들이 K팝 스타처럼 보이기 위해 위험하고 기괴한 시술을 받고 있다”며 “바비 보톡스(Barbie Botox)가 유행 중”이라고 보도했다.
■ “나도 K팝 스타처럼”…승모근에 보톡스 맞는 여성들
이 시술은 목 아래 승모근에 보툴리눔 독소를 주입해 근육을 이완시키는 방식이다. 근육 크기가 줄면서 인형처럼 어깨선이 가늘어지고 목이 길어 보이는 효과가 있다.
매체는 한 크리에이터가 SNS에 “블랙핑크 멤버들의 몸매를 닮고 싶어 시술받았다”며 보톡스를 맞는 영상을 공개한 뒤 트렌드가 확산됐다고 전했다.
■ 전문가 “머리 들기도 힘들어질 수 있어” 경고
전문가들은 이 시술의 효과를 보기 위해서는 다량의 보톡스가 필요하다는 점에서 심각한 부작용을 경고했다. 근육 약화, 독감 유사 증상, 얼굴 비대칭 등이 나타날 수 있다는 것이다.
런던 성형외과 의사 파리샤 아차리아 박사는 “보톡스를 근육에 주입하면 신경 연결이 끊어져 근육이 점점 약해지고 마비될 수 있다”며 “심한 경우 머리를 들어 올리는 기능까지 영향을 받을 수 있는 위험한 시술”이라고 지적했다.
■ “가는 목·어깨 강요하는 미용 트렌드 위험해”
영국은 미용 산업 규제가 허술해 비전문의도 보톡스 시술이 가능하다. 이에 아차리아 박사는 “의료 지식이 없는 미용사조차 보톡스를 놓을 수 있는 게 현실”이라며 안전 문제를 우려했다.
그는 “여성에게 ‘가는 목·어깨’를 강요하는 미용 트렌드가 우려스럽다”며 “잘못된 시술은 영구적 손상을 남길 수 있다”고 경고했다.
한 틱톡 사용자는 ‘바비 보톡스’의 유행에 대해 “이대로 가면 사람들은 온몸에 필러를 맞게 될 것”이라고 꼬집기도 했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
