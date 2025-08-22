‘Yeongwonhi’가 뭐지?…‘케데헌’ 보며 한국어 배우는 외국인들

K팝 아이돌을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적인 인기를 얻으면서, OST 주제곡 ‘골든’의 한글 가사를 배우려는 외국인들이 늘고 있다.
최근 글로벌 커뮤니티 레딧(Reddit)에는 “초보자를 위한 한국어 표기법”이라는 제목의 글이 올라왔다.
■ ‘골든’ 한국어 발음표 등장…해외 누리꾼 열광
작성자는 주제곡 ‘골든’의 한국어 부분인 ‘어두워진 앞길 속에’를 ‘Uh-Doo-Woe-Gin Op-Gil-So-Geh’라고 설명했다. ‘영원히 깨질 수 없는’ 부분은 ‘Yong-Won-He Keh-Jil-Soo-Upnen’이라고 덧붙였다.
이에 해외 누리꾼들은 “케데헌 싱어롱을 가기 위해 한국어 발음을 공부하고 있는데 정말 도움이 된다”, “이해하기 쉽다”등의 반응을 보였다.
■ 구글·유튜브까지 장악…한국어 학습 열풍
‘골든’의 한글 가사를 배우려는 열풍은 구글 검색에서도 나타났다. 구글 검색 페이지에 ‘영원히’를 알파벳 발음 표기인 ‘yeongwonhi’로 검색하면 뒷부분 가사가 자동으로 뜨며, ‘영원히 깨질 수 없는 뜻’, ‘영원히 깨질 수 없는 번역’등의 연관 검색어가 나온다.
유튜브에는 ‘영원히 깨질 수 없는’의 뜻과 발음을 알려주기 위한 영상들도 올라와 있다.
이러한 열풍에 국내 누리꾼들은 “이제 ‘영원히’는 외국인도 아는 한국어 단어가 될 듯하다”, “팝송 들으면서 영어 공부하던 시절이 떠오른다” 등의 반응을 보였다.
■ ‘케이팝 데몬 헌터스’, 글로벌 흥행 이어 극장 싱어롱 상영
지난 6월 20일 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 8주 만에 누적 약 1억8400만 뷰를 기록하며 ‘넷플릭스 역대 최다 시청 애니메이션’에 올랐다. OST 역시 영국 오피셜 싱글 차트와 빌보드 핫100에서 모두 1위를 차지하며 글로벌 흥행을 입증했다.
이에 넷플릭스는 15일 “특별한 케이팝 데몬 헌터스 따라부르기(싱어롱) 이벤트가 당신과 가까운 극장으로 찾아온다”며 극장 상영 소식을 전했다. 오는 23~24일 북미를 비롯해 영국, 호주, 뉴질랜드에서 ‘케데헌 싱어롱 특별 상영회’가 개최될 예정이다.
미국 할리우드 리포터에 따르면, 미국과 캐나다에서만 1700개 극장이 상영을 확정했으며, 이미 1000회차가 매진된 상태다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
