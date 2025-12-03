로제·브루노 마스 ‘아파트’, 애플뮤직 ‘2025 연말차트’ 싹쓸이

그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 로제와 미국 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 ‘아파트(APT.)’가 올해 애플 뮤직(Apple Music)‘ 차트를 주도했다.
애플뮤직이 3일 발표한 ’2025 연말 차트‘에서 로제·마스 ’아파트‘가 ’2025년 톱 100: 글로벌‘ 1위, ’톱 100: 샤잠(Shazam)‘ 1위, ’톱 100: 라디오 차트: 글로벌‘ 1위, ’톱 100: 가사가 돋보인 곡‘ 1위로 주요 4개 차트를 석권했다.
애플 뮤직은 “배드 버니(Bad Bunny), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 모건 월렌(Morgan Wallen), 드레이크(Drake) 등 영향력 있는 아티스트들의 활동 속에서도 아파트는 단연 돋보이는 성과를 기록했다”고 특기했다.
국내 청취자들을 대상으로 집계한 ’2025년 TOP 100: 대한민국‘ 차트에서는 그룹 ’에스파‘의 ’위플래시(Whiplash)‘가 1위를 차지했다. 가수 우즈의 ’드라우닝(Drowning)‘이 2위, 로제의 ’톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)‘가 3위를 기록했다.
또한 음원 검색 플랫폼 샤잠 국내 차트 기준, 올해 가장 많이 검색된 아티스트 순위에는 배늗 ’데이식스‘가 1위, 그룹 ’빅뱅‘ 멤버 겸 솔로가수 지드래곤이 2위, 마스가 3위 등으로 집계됐다.
또한 올 한해 동안 국내 사용자들이 샤잠에서 가장 많이 검색한 곡으로는 우즈의 ’드라우닝‘이 1위를 차지했다.
로제 외에도 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ’케이팝 데몬 헌터스‘(케데헌)의 오리지널사운드트랙 ’골든(Golden)‘이 ’2025년 톱 100: 글로벌‘ 15위를 기록했다. 또 ’톱 100: 가사가 돋보인 곡‘ 차트와 ’톱 100: 싱‘ 차트에서 각각 4위를 차지하며 음악적·문화적 영향력을 입증했다. SM엔터테인먼트 연습생 출신으로 글로벌 히트메이커로 거듭난 한국계 미국 작곡가 이재(EJAE), 더블랙레이브를 이끄는 프로듀서 테디, 그리고 마크 소넨브릭(Mark Sonnenblick)이 참여한 이 곡은 애플 뮤직 ’오늘의 톱 100‘에서 70일 연속 1위를 기록하며 올해 최장 기록을 세웠다.
이 밖에도 그레이시 에이브럼스(Gracie Abrams)의 ’댓츠 소 트루(That‘s So True)’가 6위, 알렉스 워런(Alex Warren)의 ‘오디너리(Ordinary)’가 7위로 연말 ‘2025년 톱 100: 글로벌’ 차트에 처음 등장했다. 모건 월렌(Morgan Wallen)은 18위에 오른 ‘아임 더 프로블럼(I’m The Problem)‘을 포함해 총 12곡을 톱 100에 올리며 가장 많은 곡을 연말 차트에 올린 아티스트가 됐다.
애플뮤직의 ’2025 올해의 아티스트‘로 선정된 타일러, 더 크리에이터(Tyler, The Creator)도 ’스티키(Sticky)(feat. 세씨 레드(Sexyy Red), 글로릴라(GloRilla) & 릴 웨인(Lil Wayne))‘로 42위를 차지하며 처음으로 연말 차트에 올랐다.
올해 최고의 듀오로는 켄드릭 라마(Kendrick Lamar)와 시저(SZA)가 꼽혔다. 새 앨범 발표, 애플 뮤직 제 60회 슈퍼볼(Super Bowl LIX) 하프타임 쇼 무대, 플레이리스트·라디오 석권 등 활발한 활동을 펼친 두 아티스트는 글로벌 차트에서도 강력한 존재감을 드러냈다. 특히 협업곡 ’루터(luther)‘가 2위, ’30 포 30‘가 10위를 차지하며 ’2025년 톱100: 글로벌‘ 차트 상위권에 올랐다.
애플뮤직은 이와 함께 올 한 해 구독자들이 즐겨 들은 음악을 개인화된 방식으로 돌아볼 수 있는 ’리플레이(Replay) ‘25’와도 공개했다. 새롭게 추가된 통계 지표를 통해 올해 처음 발견한 아티스트 ‘발견(Discovery)’, 꾸준히 찾아 들은 아티스트 ‘충성도(Loyalty)’, 다시 즐겨 듣게된 아티스트 ‘컴백(Comebacks)’ 등 청취 습관을 보여준다.
