“나라 망신”…日 극장서 ‘귀멸의 칼날’ 불법 촬영한 20대 한국인 체포

일본 도쿄의 한 극장에서 애니메이션 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’을 불법 촬영한 20대 한국인이 현지 경찰의 조사를 받고 있다.
21일 일본 교도통신에 따르면, 경시청 오쓰카경찰서는 저작권법 위반 혐의 등으로 도쿄 아다치구에 거주하는 한국인 유학생 A 씨(24)를 입건해 조사 중이다.
A 씨는 지난달 18일 도쿄 신주쿠구의 한 극장에서 스마트폰으로 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’을 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다.
■ 신용카드 도용해 블루레이 200장 구매…불법 녹화 혐의 추가
경찰에 따르면, A 씨는 타인의 신용카드를 도용해 애니메이션 블루레이 디스크 약 200장을 구매한 혐의로 이미 지난달 30일 구속돼 있었다.
이후 압수한 스마트폰에서 해당 영화의 불법 녹화본으로 추정되는 약 2시간 35분 분량의 영상이 발견되면서 혐의가 추가된 것으로 전해졌다.
경찰은 현재 A 씨가 혐의를 부인하고 있어, 구체적인 범행 경위와 동기를 조사하고 있다고 밝혔다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0