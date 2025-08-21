檢, ‘회삿돈 43억원 횡령’ 황정음에 징역 3년 구형

40억 원대 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 그룹 ‘슈가’ 출신 배우 황정음(40)에게 검찰이 징역형을 구형했다.
21일 제주지법 제2형사부(재판장 임재남 부장판사) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 황정음에게 특정경제범죄 가중처벌법 위반(횡령) 혐의를 적용해 징역 3년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.
■ 회사 돈으로 가상화폐 투자…개인 비용도 사용
공소사실에 따르면, 황정음은 2022년 7월 자신이 지분 100%를 소유한 가족법인 ‘훈민정음엔터테인먼트’의 명의로 8억 원을 대출받은 뒤, 계좌에 있던 7억 원을 자신의 개인 계좌로 이체해 가상화폐 투자에 사용했다.
이 같은 수법은 같은 해 10월까지 13차례 이어졌고, 회사 자금 43억6000만 원 중 약 42억 원이 가상화폐에 들어갔다. 황정음은 이 과정에서 재산세·지방세, 카드값, 대출이자 등 개인 비용에도 법인 돈을 사용한 것으로 드러났다.
■ 피해액 변제…“개인 회사, 다른 피해자 없으니 선처를”
황정음은 지난 5월 첫 공판에서 혐의를 전면 인정하며 “피해액을 모두 갚겠다”고 했다. 실제로 그는 사유 재산을 처분해 5월 말부터 6월 초 사이 두 차례에 걸쳐 피해액 전액을 변제한 뒤 관련 자료를 법원에 제출했다.
변호인 측은 “피고인은 회사를 키워보겠다는 생각으로 암호화폐 투자에 뛰어들었으나 회계 절차에 대한 인식이 부족했다”며 “나중에 변제만 잘하면 문제가 없을 것이라고 미숙하게 생각해 이 사건 범행에 이르게 된 것”이라고 주장했다.
이어 “해당 법인은 피고인의 연예 활동 지원을 위해 설립된 개인 회사로, 다른 연예인이 소속되어 있지 않아 피해자는 없다”며 선처를 요청했다.
■ 황정음 “반성 중…세무 잘 몰랐다”
황정음은 최후 진술에서 “열심히 살려고 일하다보니 회계나 세무쪽은 잘 못챙겨서 이런 일이 빚은 것 같다”며 “반성하고 있다”고 밝혔다.
황정음에 대한 선고공판은 오는 9월 25일 오전 10시에 열릴 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0