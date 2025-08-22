박미선, 유방암 투병 보도에…소속사 “건강상 이유로 휴식 중”

올해 초 방송 활동을 중단한 코미디언 박미선이 유방암 투병 중이라는 소식이 전해진 가운데, 소속사가 입장을 밝혔다.
박미선의 소속사 큐브엔터테인먼트는 22일 동아닷컴에 “개인 의료 정보라 정확한 확인은 어려우나, 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있는 것은 맞다”고 말했다.
이날 한 매체는 박미선이 유방암 진단을 받고 치료에 전념하기 위해 방송활동을 전면 중단했다고 보도했다. 박미선은 올해 초 건강 이상으로 병원 검진을 받았고, 이 과정에서 유방암 초기 진단을 받았다고 한다.
박미선의 측근은 더팩트에 “조기 발견한 덕분에 방사선과 약물치료만으로 완치 가능성이 높아 크게 걱정할 단계가 아니다”라며 “심리적으로 안정된 상태에서 현재 집과 병원을 오가며 치료와 휴식에 전념하고 있다”고 전했다.
■ 박미선, 올해 초 활동 중단…병명 공개 안 해
박미선은 올해 초 활동을 중단하며 건강 이상설에 휩싸였다. 당시에도 소속사 측은 “건강상의 이유로 휴식기에 들어갔다”고 밝혔으나 구체적인 병명은 공개하지 않았다.
박미선의 남편인 이봉원은 지난 6월 MBC 예능 ‘라디오스타’에 출연해 “(박미선이) 잘 치료받고 쉬고 있다”고 언급하기도 했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0