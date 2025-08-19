울산서 ‘세계 최고 궁수’ 가리는 궁도대회 열린다

10월 31일 개막… 35개국 참가
2025 코리아 울산 세계궁도대회가 10월 31일부터 닷새간 울산에서 열린다. 대회는 ‘활의 시원 대한민국 울산에서! 세계를 향해 쏴라!’를 주제로 열리며 35개국 800여 명이 145m, 90m, 70m, 30m 등 4개 종목에서 기량을 겨룬다. 국제회의, 체험행사 등 다채로운 프로그램이 함께 진행된다. 대회 프로그램에는 6월 궁도의 세계화를 위해 42개국 관계자들이 채택한 ‘대한민국 울산 선언’ 핵심 가치를 반영한다.
이 선언에는 세계궁도연맹 창설, 세계궁도센터 육성 및 대한민국 울산본부 설치 등의 내용이 담겼다.
울산시는 최근 유네스코 세계유산에 선정된 울산 ‘반구천의 암각화’를 연계한 홍보 방안을 마련한다.
김두겸 울산시장은 “이번 대회는 반구천 암각화의 가치와 울산선언문의 정신을 전 세계와 공유하는 자리”라며 “울산이 궁도의 세계적 거점 도시로 자리매김하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
