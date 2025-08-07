“마지막 딱 한 번만”…복권 그만 사려 마음먹은 날 21억 당첨

복권을 그만 사야겠다는 다짐과 함께 마지막으로 산 복권이 연금복권 1등 21억원에 당첨됐다는 사연이 화제다.
복권 수탁사업자 ‘동행복권’은 6일 공식 홈페이지를 통해 ‘연금복권 274회차’ 당첨자 A 씨의 인터뷰를 전했다.
A 씨가 복권을 구매한 곳은 제주시 화북일동의 한 복권 판매점이다.
평소 일주일에 한 번씩 로또 복권을 구매해 오던 A 씨는 당첨이 되지 않자 이번을 끝으로 복권을 더이상 사지 않을 생각이었다고 한다.
A 씨는 ‘마지막으로 사는 김에 연금복권도 함께 사볼까’하는 마음에 로또와 연금복권 한 세트를 구매했다.
A 씨는 며칠 뒤에 집에서 QR코드로 당첨 여부를 확인했는데 놀랍게도 1등과 2등 모두 당첨이었다.
A 씨는 “당첨결과를 보고 믿기지 않아 부모님 방으로 달려가 함께 꼼꼼히 확인했다”며 “가장 먼저 떠오른 생각은 ‘드디어 효도했구나’ 였다”고 말했다.
그는 “최근에 물에 빠진 사람들을 살리는 꿈”을 꿨다고도 밝혔다.
당첨금 사용 계획에 대해선 “학비 걱정이 많았는데 당첨금으로 해결할 수 있어서 기분이 좋다. 최근에 미래를 위해 기도를 많이 했는데, 간절한 마음이 이뤄진 것 같아 신기하고 감사한 마음”이라고 소감을 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
