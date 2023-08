취객이 흉기 휘두르자 제압한 사장, 정당방위로 인정…어떻게? (영상)

가위로 편의점주를 찌르는 B 씨. JTBC News 유튜브 캡처

가위로 공격하는 B 씨를 제압하는 편의점주. JTBC News 유튜브 캡처

지난 5월 노인을 폭행한 사건의 피의자로 누명을 썼던 편의점 주인이 ‘정당방위’를 인정받으며 무죄 처분을 받았다.31일 법조계에 따르면 대전지검 형사1부(부장검사 황우진)는 상해 혐의로 수사받은 편의점 주인 A 씨(31)의 행위에 대해 ‘정당방위’를 인정해 불기소 처분하고, 취객 B 씨(76)를 특수상해 혐의로 기소했다.A 씨는 지난 5월 24일 오후 7시 24분경 대전 동구 정동에 있는 자신의 편의점 야외테이블을 차지하고 술에 취한 채 잠을 자던 B 씨와 C 씨(75) 일행에게 “자리를 비켜달라”고 했다가 시비가 붙었다.C 씨는 A 씨의 말을 듣자마자 플라스틱 의자를 A 씨에게 집어던져 맞혔다. A 씨는 잠시 자리를 떠났지만 이들이 여전히 자리를 비우지 않자 비켜줄 것을 재차 요구했다.A 씨는 C 씨가 손을 뻗으며 다가오자 잡아당겼고 C 씨는 땅바닥에 넘어졌다. 이를 본 B 씨는 A 씨의 편의점 안으로 들어가려고 했고 A 씨가 제지하자 주변에서 길이 26cm 가위를 가져와 A 씨의 배를 찔렀다.A 씨는 B 씨가 다시 찌르려고 하자 밀어 넘어뜨린 뒤 가위에 찔린 허벅지를 손으로 잡고 뒷걸음쳤다. A 씨는 이후에도 B 씨가 계속 덤벼들자 B 씨를 발로 차 넘어뜨린 뒤 발로 몸을 밟고 가위를 빼앗았다.이 과정에서 B 씨가 다치자 경찰은 3명 모두 기소 의견으로 검찰에 송치했다.사건이 검찰로 넘어오자 검찰은 보완수사와 검찰시민위원회를 통해 A 씨의 정당방위를 인정하고 무죄 처분했다.검찰은 ‘A 씨가 가위로 찔렸고, A 씨가 계속 밀어냈는데도 B 씨가 가위를 들고 계속 달려든 점, A 씨가 B 씨의 가슴을 밟은 것은 가위를 빼앗기 위한 행위인 데다 가위를 빼앗은 후에는 추가 행위를 하지 않은 점’ 등을 정당방위의 근거로 들었다. C 씨에 대해서는 ‘A 씨에게 의자를 던졌으나 상해를 입지 않았다’며 불기소처분을 내렸다.당시 A 씨는 노인 둘을 넘어뜨리고 폭행하는 장면과 사법기관이 A 씨에게 ‘상해 사건 피의자’라고 문자를 보내 가해자로 알려진 바 있었다.A 씨는 JTBC와의 인터뷰를 통해 “그게 정당방위가 아니면 (어떻게 하나). 앞으로 누가 또 칼 들고 나를 위협하면 제압하든지 해야 하는데 정당방위가 안 나올까 봐 무섭다”며 억울함을 토로하기도 했다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com