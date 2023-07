인천서 생후 57일 영아 숨져… 20대 친부 학대 혐의 붙잡혀

인천에서 생후 57일 된 아들을 학대해 숨지게 한 혐의로 20대 친부가 경찰에 붙잡혔다. 대구에선 3세 여아가 어린이집에서 낮잠을 자던 중 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.인천경찰청 여성청소년범죄수사대는 25일 아동학대치사 혐의로 A 씨(28)에 대해 구속영장을 신청할 방침이라고 밝혔다. A 씨는 이달 중순경 남동구 자택에서 생후 57일 된 아들 B 군을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.A 씨는 전날 오전 6시경 “아이가 구토를 한다”며 119에 신고했는데, 병원에 이송된 B 군을 살펴본 의료진은 “학대가 의심된다”며 경찰에 신고했다. 당시 B 군은 두개골과 허벅지가 골절됐고, 뇌출혈 증세를 보이고 있었다. A 씨는 경찰 조사에서 “아이를 안고 흔들긴 했지만 왜 골절되고 사망했는지는 모르겠다”며 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다. A 씨의 아내도 “아이가 왜 다쳤는지 모르겠다”는 입장이라고 한다.한편 대구 달성경찰서는 21일 오후 달성군 화원읍의 한 아파트 어린이집에서 C 양(3)이 숨진 사건을 수사 중이다. 당시 C 양은 낮잠을 자던 중이었는데, 50분가량 움직임이 없었다고 한다. 이후 C 양이 호흡하지 않는 걸 담당 교사가 발견해 신고했다. 발견 당시 C 양 입 주변에는 토사물이 흘러나왔던 것으로 전해졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고, 어린이집 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 정확한 경위를 조사 중이다.인천=공승배 기자 ksb@donga.com대구=명민준 기자 mmj86@donga.com