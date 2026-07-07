민주당 대표, 결선 없이 ‘선호투표’로 뽑는다…‘친명 유리’ 전망도

더불어민주당 전당대회준비위원회가 당 대표 선거에서 별도로 결선투표를 시행하지 않고 선호투표제를 도입하기로 의결했다. 전략지역에 대한 1인 1표제 가중치, 청년최고위원 제도는 도입하되 구체적인 내용은 추후 회의를 통해 결정하도록 했다.
전준위 대변인을 맡은 이연희 의원은 7일 국회에서 3차 회의 후 기자들과 만나 “선호투표와 결선투표 두 가지 방식을 논의한 결과 선호투표제로 결정했다고 밝혔다. 선호투표제는 투표자가 후보의 1·2·3순위를 모두 투표용지에 기입한 후 1차 집계에서 과반 득표자가 나올 경우 당선자를 확정하고 만일 과반 득표자가 없을 경우 최하위 후보를 1순위로 뽑았던 투표자의 2순위 후보에게 표를 재분배해 당선자를 확정하는 방식이다. 별도의 결선 투표 없이 한 차례 투표로 최종 당선자를 결정할 수 있다.
민주당은 올 1월 원내대표 보궐선거와 지난달 22대 국회 후반기 국회의장단 선출 경선에서 선호투표제를 도입했다. 각각 친명(친이재명)계 주자였던 한병도 원내대표와 조정식 국회의장이 당선된 바 있다. 이재명 대통령은 5월 X(옛 트위터)에 선호투표제와 관련해 “결선투표를 위한 비용과 시간을 아끼기 위한 것”이라고 힘을 실었다.
당내에선 선호투표제 도입이 친명계 주자에게 유리할 것이라는 전망이 나온다. 당권 경쟁자인 정청래 전 대표가 1순위 투표에서 과반 득표로 당선되지 않을 경우 친명계 당권 주자인 김민석 전 국무총리나 송영길 전 대표 중 한 명으로 두 후보의 표가 모이면서 자연스럽게 단일화 효과를 거둘 수 있다는 것. 김 전 총리는 “선호투표제는 현실적이고 효율적인 방안이기에 전준위가 결정한다면 따를 것”이라고 말했다.
전준위는 이날 1인 1표제와 관련해 강원, 영남 등 전략 지역에 가중치를 적용하는 방안도 논의했다. 이 의원은 “2배가 넘지 않는 수준에서 광역별 표 역전 현상이 발생하지 않도록 최소화하는 원칙을 적용토록 논의했다”고 했다.
2018년 지명직 최고위원 제도 신설로 폐지됐던 청년최고위원제도 8년 만에 부활시키기로 했다. 친청계에서는 이날 김 전 총리가 ‘청년최고위원이 필요하다’고 한 지 4시간 만에 이를 부활시킨 것은 “특정 후보를 밀어주려는 의도 아니냐”는 반발도 나왔다. 한 친청계 의원은 “정민철 당 정책위부의장 등 김 전 총리가 함께 뛰는 청년 후보를 밀어주려는 것 아니냐”고 지적했다.
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