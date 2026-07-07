與전준위 “멸칭 사용 등 과도한 비방엔 강력 조치”

더불어민주당 이학영 전국당원대회준비위원장이 7일 “서로를 향한 멸칭 사용 등 당의 단합을 해치는 과도한 비방엔 당 차원의 강력한 조처를 할 것”이라고 경고했다.
이 위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 전당대회 준비위원회 제3차 전체회의에서 “모든 구성원이 전당대회 기간 중 엄정한 중립 의무를 지켜달라”며 이같이 밝혔다.
그는 “엄중한 시기인만큼 집권여당으로서 신속히 당체제를 정비해서 국정을 뒷받침하고 민생을 살펴야 한다. 전준위는 이번 전대를 통합과 비전의 장으로 만들고자 한다”면서 “당내 구성원간 소모적인 비방이나 네거티브 아니라 민주당의 미래 비전을 논의하는 건설적인 토론 자리가 돼야 한다”고 말했다.
최근 민주당 내에선 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표 간 대리전 양상을 띠고 있는, 이른바 ‘명청대전’을 둘러싼 파열음이 커지고 있다. 특히 친 정청래계를 겨냥한 ‘문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민)’와 친명계를 지칭하는 ‘한강새똥돼주길(한준호·강득구·김민석·이동형·김용민·이언주·송영길)’ 등 상대방측 인사를 겨냥한 멸칭이 난무하고 있는데, 이를 겨냥한 발언으로 풀이된다.
이 위원장은 “조화로운 자세로 임해줄 것을 간곡히 부탁한다. 또한 이번 전대는 청년 미래에 집중하는 혁신적인 자리가 될 것”이라며 “많은 거시지표가 개선 중이지만 청년 세대가 체감하는 현실은 아직도 냉혹하다. 성장의 온기가 청년들의 삶에 닿을 수 있도록 민주당은 어느 때보다 청년에 집중하는 당 체질을 근본적으로 바꾸겠다”고 했다.
그러면서 “현재 전준위 차원에서 청년 대표성을 강화하기 위한 여러 방안을 논의하고 있다“며 ”개진된 여러 의견을 적극 수렴해 청년 삶에 도움이 되고 미래가 기대되는 민주당을 만들겠다“고 덧붙였다.
댓글 0