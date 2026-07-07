與 ‘대안과 미래’ “장동혁 징계정치, 정적 제거”…정점식은 신중론

국민의힘 비주류 의원 모임인 ‘대안과 미래’가 장동혁 대표가 주도하는 당 윤리위원회의 징계 움직임을 “정적 제거”라고 비판했다.
이성권 의원은 7일 국회 의원회관에서 회의를 마친 뒤 “장대표가 주도한 징계를 통한 뺄셈 정치는 이미 지선 전에 사법부의 판결로 그 효력을 잃었다. 그리고 지선에서도 국민으로부터 철저하게 외면받았다”고 말했다.
이어 “반성과 성찰을 통한 통합과 포용의 덧셈 정치를 하지 않고 다시 징계 정치를 재개한 것은 정적 제거, 정치 생명 연장을 위한 것에 불과하다”며 “노선 차이를 인정하지 않고 공포정치, 징계정치를 하는 것에 반대한다”고 밝혔다. 대안과 미래는 향후 총선과 지방선거 승리를 위한 당 개혁·쇄신 프로그램도 마련하기로 했다.
반면 정점식 원내대표는 징계 자체를 반대하기보다 대상과 수위가 당 안팎에서 수긍할 만해야 한다는 입장을 밝혔다. 정 원내대표는 “징계 절차를 개시할지 여부, 대상자, 그리고 범위, 징계 수위 등이 우리 많은 당원들과 우리 의원들, 국민들이 수긍할 수 있는 그런 정도가 돼야 한다고 생각한다”고 말했다.
이어 대안과 미래의 반발에 대해 “당내에서 그런 징계 절차가 아예 없어야 된다는 취지는 아닐 거다”며 “결국 징계 혐의, 대상, 수위가 우리 의원들이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다는 취지로 받아들이고 있다”고 했다. 또 “징계 역시 대상자와 혐의, 징계 수위가 우리 의원들이 수긍할 수 있을 정도라면 통합에 반대된다고 얘기할 수 없겠죠”라고 밝혔다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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