李, ‘3대 메가’ 속도전…野엔 “협조 못해도 방해는 말라”

민관합동 점검회의서 야권 비판 반박
“‘왜 우린 빠졌냐’ 항의하더니 ‘사기’ ‘불가능’ 주장
둘중 하나만 하라…공인들이 이런 태도 취하는게 맞나
국운 걸린 총력 경쟁…행정절차 탓 투자 지연 안돼
환경평가 굳이 또 해야하나…전력-용수 선제 확보
토지 취득도 협의와 강제수용 동시에 해 기간 단축을”
이재명 대통령이 6일 반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터에 대규모로 투자하는 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해 “전력, 용수 문제도 다른 절차가 다 끝날 때까지 기다릴 게 아니라 당연히 되는 걸 전제로 선제적으로 확보하면 좋겠다”며 속도전을 주문했다. 또 이번 프로젝트 관련 야권에서 ‘호남 특혜 등 지역 차별’ ‘실현 불가능’ 등의 비판이 나오는 데 대해 “협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 ‘메가 프로젝트 민관합동 점검회의’에서 “중앙정부는 기업들이 오로지 투자 그리고 현장에서 일하는 데만 집중할 수 있도록 예상되는 걸림돌을 모두 예측하고 선제적으로 해결해 나가야 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “인공지능을 중심으로 완전히 새로운 미래가 준비되고 있다”며 “국운이 걸린 총력 경쟁이 벌어지고 있는데 이런 상황에서는 누가 얼마나 더 빨리 선점하느냐, 누가 더 빠르냐로 결판이 나는 것 같다. 그야말로 오직 속도전이 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “특히 행정 절차가 문제인데 행정 절차 지연으로 투자 집행이 늦어지는 일이 절대로 있어서는 안 되겠다”고 했다.
이 대통령은 “용인 일반산단의 경우에 그나마 빨리 됐다고 하는데도 부지 확정부터 착공까지 6년이 걸렸다고요?”라며 “나름 빠르다고 할 수는 있겠지만 제가 보는 기준으로는 그렇게 빠른 것 같지 않다. 보상이 지연되면 시간이 더 소요되게 되는데 이런 일도 생기지 않도록 하면 좋겠다”고 말했다. 용인 반도체 클러스터 일반산단은 2019년 시작된 후 환경영향평가와 토지보상 협의 등으로 2025년 2월에야 첫 팹(Fab)을 착공했다. 이 대통령은 이어 “환경영향평가도 필요한 일이지만 같은 지역인데 굳이 또다시 할 필요가 있나, 이미 있다면 그 결과를 원용하는 게 중요하겠고 또 새로 실시하더라도 기간을 대폭 단축할 필요가 있겠다”고 말했다.
이 대통령은 토지 취득 과정에서 협의 취득과 강제수용 절차를 동시에 시작해 시간을 앞당기라고 했다. 이 대통령은 “토지 취득 과정에서도 협의 취득 절차를 거치고 그중에서 버티는 알박기가 있으면 협의에 많은 시간이 소요되고 그래도 안 되면 마지막에 가서야 비로소 강제 수용 절차를 시작하는데 협의 취득과 강제수용 절차를 동시에 시작하도록 하시라”고 지시했다. 이 대통령은 “협의 취득으로 시간을 보내지 않도록 했으면 좋겠다”고 말했다.
이 대통령은 ‘메가 프로젝트’를 정치적 이벤트라고 말한 야당을 겨냥해 “국민들, 또 어려운 청년들에게 새로운 기회를 만들려고 하는데 최대한 협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다”고 했다. 이 대통령은 “이해가 안 되던데 이게 가능한 실제 상황이라는 걸 전제로 ‘왜 한쪽으로만 가냐’ ‘왜 우리는 빠졌냐’고 항의하더니 같은 입으로 ‘사기다’ ‘불가능한 일이다’ ‘이벤트다’ 주장을 한다”고 지적했다. 이어 “불가능하다는 전제로 비난하든지 가능하다는 전제로 불균형을 지적하든지 둘 중에 하나만 했으면 좋겠다”며 “이게 나라 살림을 맡은 공인들이 이런 태도를 취하는 게 맞는가”라고 따져물었다.
이 대통령은 “이 일은 이벤트가 아니다”라며 “대한민국 국토균형발전을 위한 역사적 대전환점을 만드는 일”이라고 강조했다. 그러면서 “새로운 출발의 모두가 함께 힘을 모아주시길 바라고 정부는 할 수 있는 최대치를 할 것”이라며 “마침 재정적으로도 반도체 산업 분야의 초과 세수가 많이 발생하고 있기 때문에 재정 지원을 포함해서 모든 지원을 하겠다는 말씀을 드리고 문제되는 모든 애로점들을 저희가 선제적으로 신속하게 해결하겠다”고 약속했다.
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