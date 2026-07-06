李, ‘3대 메가’ 속도전…野엔 “협조 못해도 방해는 말라”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 6일 11시 27분

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민관합동 점검회의서 야권 비판 반박
“‘왜 우린 빠졌냐’ 항의하더니 ‘사기’ ‘불가능’ 주장
둘중 하나만 하라…공인들이 이런 태도 취하는게 맞나

국운 걸린 총력 경쟁…행정절차 탓 투자 지연 안돼
환경평가 굳이 또 해야하나…전력-용수 선제 확보
토지 취득도 협의와 강제수용 동시에 해 기간 단축을”

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 뉴스1
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 뉴스1
이재명 대통령이 6일 반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터에 대규모로 투자하는 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해 “전력, 용수 문제도 다른 절차가 다 끝날 때까지 기다릴 게 아니라 당연히 되는 걸 전제로 선제적으로 확보하면 좋겠다”며 속도전을 주문했다. 또 이번 프로젝트 관련 야권에서 ‘호남 특혜 등 지역 차별’ ‘실현 불가능’ 등의 비판이 나오는 데 대해 “협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 ‘메가 프로젝트 민관합동 점검회의’에서 “중앙정부는 기업들이 오로지 투자 그리고 현장에서 일하는 데만 집중할 수 있도록 예상되는 걸림돌을 모두 예측하고 선제적으로 해결해 나가야 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “인공지능을 중심으로 완전히 새로운 미래가 준비되고 있다”며 “국운이 걸린 총력 경쟁이 벌어지고 있는데 이런 상황에서는 누가 얼마나 더 빨리 선점하느냐, 누가 더 빠르냐로 결판이 나는 것 같다. 그야말로 오직 속도전이 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “특히 행정 절차가 문제인데 행정 절차 지연으로 투자 집행이 늦어지는 일이 절대로 있어서는 안 되겠다”고 했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 국민의례를 하고 있다. 2026.7.6 뉴스1
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 국민의례를 하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이 대통령은 “용인 일반산단의 경우에 그나마 빨리 됐다고 하는데도 부지 확정부터 착공까지 6년이 걸렸다고요?”라며 “나름 빠르다고 할 수는 있겠지만 제가 보는 기준으로는 그렇게 빠른 것 같지 않다. 보상이 지연되면 시간이 더 소요되게 되는데 이런 일도 생기지 않도록 하면 좋겠다”고 말했다. 용인 반도체 클러스터 일반산단은 2019년 시작된 후 환경영향평가와 토지보상 협의 등으로 2025년 2월에야 첫 팹(Fab)을 착공했다. 이 대통령은 이어 “환경영향평가도 필요한 일이지만 같은 지역인데 굳이 또다시 할 필요가 있나, 이미 있다면 그 결과를 원용하는 게 중요하겠고 또 새로 실시하더라도 기간을 대폭 단축할 필요가 있겠다”고 말했다.

이 대통령은 토지 취득 과정에서 협의 취득과 강제수용 절차를 동시에 시작해 시간을 앞당기라고 했다. 이 대통령은 “토지 취득 과정에서도 협의 취득 절차를 거치고 그중에서 버티는 알박기가 있으면 협의에 많은 시간이 소요되고 그래도 안 되면 마지막에 가서야 비로소 강제 수용 절차를 시작하는데 협의 취득과 강제수용 절차를 동시에 시작하도록 하시라”고 지시했다. 이 대통령은 “협의 취득으로 시간을 보내지 않도록 했으면 좋겠다”고 말했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 뉴스1
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이 대통령은 ‘메가 프로젝트’를 정치적 이벤트라고 말한 야당을 겨냥해 “국민들, 또 어려운 청년들에게 새로운 기회를 만들려고 하는데 최대한 협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다”고 했다. 이 대통령은 “이해가 안 되던데 이게 가능한 실제 상황이라는 걸 전제로 ‘왜 한쪽으로만 가냐’ ‘왜 우리는 빠졌냐’고 항의하더니 같은 입으로 ‘사기다’ ‘불가능한 일이다’ ‘이벤트다’ 주장을 한다”고 지적했다. 이어 “불가능하다는 전제로 비난하든지 가능하다는 전제로 불균형을 지적하든지 둘 중에 하나만 했으면 좋겠다”며 “이게 나라 살림을 맡은 공인들이 이런 태도를 취하는 게 맞는가”라고 따져물었다.

이 대통령은 “이 일은 이벤트가 아니다”라며 “대한민국 국토균형발전을 위한 역사적 대전환점을 만드는 일”이라고 강조했다. 그러면서 “새로운 출발의 모두가 함께 힘을 모아주시길 바라고 정부는 할 수 있는 최대치를 할 것”이라며 “마침 재정적으로도 반도체 산업 분야의 초과 세수가 많이 발생하고 있기 때문에 재정 지원을 포함해서 모든 지원을 하겠다는 말씀을 드리고 문제되는 모든 애로점들을 저희가 선제적으로 신속하게 해결하겠다”고 약속했다.

#이재명#반도체#AI 데이터센터#메가 프로젝트#전력 확보
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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