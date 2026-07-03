김민석 “지선 결과에 李 표정관리 안될 정도” 정청래 책임론 부각

김민석 전 국무총리가 3일 6·3 지방선거 결과에 대해 “대통령께서 표정 관리가 안 될 정도였다”고 밝혔다. 최근 더불어민주당 내에서는 8·17 전당대회를 앞두고 서울시장 등을 내준 선거 결과에 대한 책임이 정청래 전 대표에게 있다는 주장이 제기되고 있다. 이를 염두에 둔 발언으로 해석된다.
김 전 총리는 이날 ‘CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “정치는 어떤 방향을 가지고 계속 노력하는 것인데 지금 그 결과에 대한 일정한 평가를 (국민들이) 선거를 통해서 내려주신 것”이라며 이같이 말했다. 그는 “모든 것을 비춰보면 당이 대대적인 혁신을 해야 한다고 생각한다”고 강조했다.
정 전 대표가 이끈 민주당의 지난 1년과 관련해선 “대통령과 정부가 국무회의에서 토론하면 같은 속도로 또는 바로 이어서 국회 입법으로 실현할 것인가를 착착 정리해 끌고 가는 속도감과 전면적 결합성이 있어야 한다”며 “그런 부분에서는 좀 아쉬움이 있다”고 했다.
이어 선관위 투표용지 부족 사태를 예로 들며 “당이 더 적극적으로 대처했었어야 하는 것이 아니냐”라며 “정치의 중심은 당이기 때문에 긴장감과 속도감, 책임감을 더 가지는 것이 좋겠다”고 했다. 그러면서 “흔히 농처럼 이야기하는 집권 야당이어서 되겠는가”라고 말했다.
한편 김 전 총리는 검찰개혁을 위한 형사소송법 개정안의 핵심 쟁점인 보완수사권 폐지와 관련해 보완수사 ‘요구권’의 필요성을 피력했다. 그는 “제가 여러번 정 전 대표와도 이야기했다”며 “이른바 보완수사 요구권에 대해 정 전 대표도 해야 하는 거 아니냐는 말을 여러 번 줬다”고 말했다.
다만 그는 보완수사권 자체에 대해서는 “큰 틀에서는 보완수사권 폐지가 맞다”며 “이미 5월 전에 조기에 논의를 끝내자, 더 이상 소모적인 논의를 하지 말자라고 정리를 했던 사안인 만큼 남아있는 문제는 입법 과정에서 최대한도로 어떻게 문제점을 최소화할 것인가를 국회가 취사선택해 정리해 가면 된다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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