삼성 공장서 증강현실 글라스 체험

  • 동아일보

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이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산2캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 스마트안경에 쓰이는 증강현실(AR) 글라스를 체험하고 있다. 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)이 이 대통령에게 기술을 설명하고 있다. 가운데는 강훈식 대통령비서실장.

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아산=김재명 기자 base@donga.com
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