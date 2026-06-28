이준석 “김재섭 치겠다는 장동혁…윤리위 칼끝은 불의 아닌 ‘덜 충성자’“

이 대표는 28일 페이스북을 통해 “장동혁 대표가 김재섭 의원을 치겠다고 한다”며 “국민의힘에는 마음에 들지 않는 사람을 쳐내야 할 때마다 꺼내 드는 윤리위원회가 있다”고 했다.
이어 “윤리위가 다루는 것이 불의라면, 그 당내에 손가락으로 다 꼽을 수 없을 만큼 (불의가) 쌓여 있다”며 “하지만 (국민의힘 윤리위의) 칼끝이 늘 향하는 곳은 불의가 아니라, 덜 충성했다는 사람이다. 저는 김재섭 의원과 오래 교류하면서 그가 불의했다고 느낀 기억은 단 한 번도 없다”고 했다. 그러면서 “정치에서 충성은 국기에 대한 맹세밖에 필요 없다”고 했다.
장 대표는 26일 김 의원을 포함한 당내 인사 실명을 거론하며 징계를 시사했다.
장 대표는 이날 유튜브에서 자신에 대한 퇴진 요구를 두고 “장날만 되면 오는 약장수처럼 당 대표 사퇴를 요구하고 있다”며 “몇몇 의원들의 의견을 전체 의견인 것처럼 대표를 공격하는 것이야말로 당을 어렵게 만드는 해당 행위”라고 밝혔다. 자신에 대한 퇴진 요구를 ‘해당 행위’로 규정하며 징계 가능성을 내비친 것이다.
장 대표는 이날 또 다른 유튜브에선 “‘대안과 미래’(라고) 하면서 저의 사퇴를 요구하는 사람들이 그동안 민주당과 싸워서 기사가 몇 건이 났는지 검색해 보면 좋겠다”며 “청년 정치인이라고 하면서 개혁을 얘기하는 김용태 김재섭 우재준 의원 등도 도대체 민주당과 싸우기 위해 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 몇 개나 올렸는지 목록을 작성했으면 좋겠다”고 말했다.
장 대표 발언에 대해 김 의원은 페이스북에 “윤석열(전 대통령)과의 단절을 촉구한 것이 당의 기강을 해치는 일이라 판단한다면, 기꺼이 징계를 받겠다”고 했다.
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