‘투표지 부족’ 합수본, 노태악 前선관위원장 출국금지

6·3 지방선거 본투표일 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 노태악 전 중앙선거관리위원장이 출국금지 조치됐다.
12일 법조계에 따르면 법무부는 전날 검경 합동수사본부에 참여하는 서울경찰청 광역수사대의 요청에 따라 노 전 위원장과 허철훈 전 중앙선관위 사무총장 등을 출국금지했다.
앞서 경찰은 투표용지 부족 사태와 관련해 노 전 위원장 등 10여 명을 공직선거법 위반 및 직무유기 등 혐의로 입건한 바 있다.
아울러 합수본은 11일 중앙선관위, 서울시선관위, 서울 송파·서초·강남·광진·동작구 선관위 등 7곳을 공직선거법 위반, 직무 유기, 업무상 횡령·배임 등 혐의로 압수수색했다.
이재명 대통령은 앞서 7일 “국민의 한 사람으로서, 그리고 정부를 책임지는 대통령으로서 깊은 유감을 표한다”며 “검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”고 밝혔다. 합수본은 검찰 12명, 경찰 15명 등 총 27명 규모로 지난 9일 출범했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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