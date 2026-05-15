“與 다수 당선” 44%, “野 다수 당선” 33%…격차 줄었다

한국갤럽 조사…민주 45%·국힘 23% 지지
조작 수사·기소 특별검사에게 재판을 무효화 할 수 있는 공소취소권을 주면 안 된다는 의견이 44%로 나타났다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 권한을 줘야 한다는 의견은 27%로 파악됐다.
특검에 ‘공소취소권’ 반대 44%, 찬성 27%
한국갤럽이 12~14일 전국 만 18세 이상 1011명에게 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 줘야 하는지에 대해 물은 결과 응답자 44%는 ‘부여해선 안 된다’고 답했다. 27%는 ‘권한을 부여해야 한다’고 했다. 28%는 의견을 유보했다.
더불어민주당은 이재명 대통령이 당선 전에 받던 여러 건의 형사 재판과 관련해 조작 수사·기소 특검을 추진하고 있다.
한국갤럽은 “대통령과 여당 지지층, 성향 진보층에 권한 부여론자가 많은 편이지만, 그 비율이 50%를 넘지 않아 과거 다른 여야 쟁점 사안 대비 미온적”이라며 “연령별로 보면 대통령과 여당 지지세가 강한 40·50대에서 양론이 비등하고 이외 연령대에서는 반대가 더 많다”고 했다.
이 대통령의 지지율은 일주일 전보다 3%포인트 하락한 61%를 기록했다. 잘하고 있다는 응답은 지난주보다 2%포인트 상승한 28%였다. 의견 유보는 11%였다.
부정 평가 이유를 보면 ‘도덕성 문제 및 본인 재판 회피’, ‘과도한 복지 및 민생지원금’이 10% 이상을 기록했다.
한국갤럽은 “2주 전(지난달 28~30일)과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다”며 “이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방의 영향으로 보인다”고 했다.
정당 지지도는 민주당 45%, 국민의힘 23%, 개혁신당 4%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당 1%로 나타났다. 무당(無黨)층은 24%로 조사됐다.
지방선거 결과 기대와 관련해선 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’가 44%, ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’가 33%로 나타났다. 양론 격차는 작년 10월 3%포인트에서 점차 늘어나 올해 3~4월 평균 17%포인트까지 벌어졌으나 이번 조사에선 11%포인트로 감소했다.
이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화 조사원 인터뷰로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 12.5%다. 보다 자세한 사항은 한국갤럽이나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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