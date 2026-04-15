조국 “민주당 인사들이 부산 출마 말렸다”…평택을 선택 이유 밝혀

“부산시장 ‘전재수 대 박형준’ 아닌
‘조국 대 한동훈’ 구도 된다며 우려
하정우 북갑 나올것…韓이든 누구든 이길 것”
조국혁신당 조국 대표는 하정우 대통령AI미래기획수석비서관의 재보궐선거 출마 가능성에 대해 “결국 (더불어민주당이 영입)할 거라고 본다”고 말했다. 최근 민주당은 하 수석을 부산 북갑에 출마시키기 위해 설득 작업을 벌이고 있다. 조 대표는 “하 수석이 나가면 한동훈(전 국민의힘 대표)이든 누구든 간에 충분히 이길 수 있을 것 같다”고 말했다.
조 대표는 15일 유튜브 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 나와 “민주당에서 하 수석 영입이 곧 될 거라고 추측한다”며 이같이 말했다. 이어 “하 수석은 (부산) 구덕고를 나온 사람”이라며 “부산 북구의 토박이”이라고 했다.
조 대표는 자신이 부산 북갑 보궐선거에 출마하지 않는 이유에 대해 “부산은 민주당 귀책 사유로 자리가 난 곳이 아니지 않느냐”고 말했다. 조 대표는 그간 민주당을 향해 귀책 사유가 있는 지역은 무공천 해야 한다고 말해왔다.
그는 부산이 아닌 경기 평택을에 출마하는 이유를 설명하며 “민주당 주요 인사들이 ‘부산은 선택 안 했으면 좋겠다’고 얘기했다”고 전했다. 이어 “이유를 물어봤더니 (민주당에서) 부산은 (국민의힘 소속인) 박형준 시장으로부터 (시장 자리를) 뺏어와야 해서 ‘박형준 대 전재수’ 구도가 중심이 돼야 하는데, 제가 북구에 (보궐선거를) 나가게 되면 ‘조국 대 한동훈’ 또는 ‘조국 대 누구’ 이렇게 구도가 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다고 우려하더라”고 했다.
그러면서 “제가 박형준을 정말 그만 보고 싶은 부산 출신 사람으로서 그 말이 이해되더라”며 “부산시장에서 박형준을 척결하고 쫓아내려면 제가 북구에 나가는 게 안 맞다는 판단을 했다”고 부연했다.
조 대표는 평택을에 출마를 선언한 데 대해 “호남이나 민주당 텃밭을 선택하면 제가 명분을 잃는다는 판단을 한 것”이라며 “민주당 후보하고 제가 격렬한 경쟁을 하는 것은 온당하지 않다”고 했다. 평택을은 민주당 이병진 전 의원이 공직선거법 위반 등으로 당선무효형이 확정되며 재보궐선거가 치러지는 지역이다.
조 대표는 민주당 정청래 대표가 평택을에 전략 공천하겠다는 방침을 밝힌 것을 두곤 “섭섭할 문제는 아니다. 공당 대표로서 그런 선택을 하는 것은 존중해야 한다고 본다”고 했다. 그러면서도 “입법적으로 재보궐 귀책 사유를 일으킨 정당은 (해당 지역구에 후보를) 내지 못하도록 바꿔야 한다”며 민주당을 에둘러 비판했다.
댓글 0