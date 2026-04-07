국힘, 경기-전북지사 후보 추가공모…‘인물난’ 여전

국민의힘 공천관리위원회는 7일 경기지사·전북지사 후보자를 추가 공모하기로 했다. 앞서 공관위는 유승민 전 의원에게 경기지사 출마를 설득했지만 끝내 무산됐다. 부천시장 후보로는 곽내경 부천시의회 의원을 우선 추천하기로 의결했다.
박덕흠 공관위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 전체회의 후 브리핑을 통해 “공관위는 전국 최대 광역단체 경기도가 가지는 상징성을 고려할 때 역량 있는 인재들에게 경쟁의 문을 더욱 폭넓게 열어두어 치열하고 건전한 경선을 유도하는 것이 바람직하다고 판단했다”고 밝혔다.
박 위원장은 “아울러 후보자 접수가 없었던 전라북도 지역에 대해서는 역량 있는 인재를 적극적으로 발굴하기 위해 추가 공모를 실시하기로 의결했다”고 했다.
그는 경기지사 후보자와 관련해 ‘이번에도 추가 공모자가 없다면 추후에 후보 두 명이 경선을 진행하나’라는 질문에 “두명이서 한다. (추가 공모는) 마지막으로 보면 된다”고 말했다. 일각에서는 국민의힘이 선거를 앞두고 인재난을 겪고 있다는 평가도 나온다.
박 위원장은 부천시장 후보에 대해서는 “공관위는 지난 3월 26일, 정체된 시정을 타파하고 혁신적인 변화가 필요하다는 판단 아래 경기 부천시를 우선 추천 지역으로 선정한 바 있다”며 “곽 후보는 탁월한 지역 숙원 사업 해결 능력과 소통 행보를 겸비한 검증된 지역 밀착형 일꾼으로, 부천의 혁신을 이끌 최적임자”라고 설명했다.
공관위는 강릉시장 후보에 대해서는 현역을 제외한 후보자 4인(권혁열, 김동기, 심영섭, 최익순)이 예비 경선을 거친 뒤 1위 후보자와 현역 단체장이 본경선을 치르는 한국시리즈 방식으로 진행하기로 의결했다.
박 위원장은 “당내 네거티브가 상당히 많다는 제보가 있고, 언론에서도 많이 나오고 있다”며 각 후보자들에게 네거티브 공세 자제를 요청했다. 그는 “당내 경선은 단순한 경쟁이 아니다. 우리 당 후보자의 정책 역량과 비전을 당당하게 제시하고 공정하고 투명한 경쟁을 통해 본선 경쟁력을 극대화하는 매우 중요한 과정”이라며 “상대 후보에 대한 인신공격, 근거 없는 비방은 결코 용납될 수 없다”고 했다.
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