안철수 “한화솔루션 아니라 한화트러블…주주가 물주냐”

국민의힘 안철수 의원이 최근 회사 빚을 갚기 위해 유상증자를 추진한 한화솔루션을 향해 “한화솔루션이 아니라 ‘한화트러블’이 됐다”며 “주주 신뢰를 저버렸다”고 강하게 비판했다.
안 의원은 30일 페이스북을 통해 “최근 한화솔루션이 기존 주식의 40% 달하는 물량인 2조4000억 원에 달하는 유상증자를 결정, 주식이 이틀 만에 20% 넘게 폭락했다”며 이같이 밝혔다.
그는 “하필 중동사태 여파로 코스피 지수가 12.5%나 빠졌을 때 증자를 해 주주들의 자산을 증발시켰다”고도 지적했다.
안 의원은 “증자는 설비 투자나 및 성장 동력 확보를 위해 필요한 수단이기에 기업이 증자를 추진할 수 있다”고 했다.
다만 한화솔루션은 이 경우에 해당되지 않는다는 점을 강조했다.
그는 “이번 유상증자를 통해 조달한 자금의 62.5%인 1조5000억 원을 회사 빚을 갚는 데 사용할 예정이라고 하더라”고 전했다.
이어 “이는 경영 실패를 주주의 손실로 메우려는 것, 주주들을 단순히 돈만 대주는 ‘물주’로만 보는 것”이라고 목소리를 높였다.
그러면서 안 의원은 “이는 기업 스스로 정부의 관치를 불러올 수 있는 어리석은 행위”라며 한화솔루션 측이 책임 경영 의지를 밝히는 한편 명쾌한 해명과 사과를 할 필요가 있다고 했다.
한편 한화솔루션은 26일 이사회를 열고 보통주 7200만 주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 2조4000억 원 규모다.
한화솔루션은 이날 유상증자로 확보하는 자금 중 약 1조5000억 원을 재무구조 개선에 활용할 계획이라고 밝혔다. 회사채와 기업어음(CP), 대출 등을 상환해 부채비율을 낮출 예정이다.
한화솔루션 주가는 유상증자를 발표한 26일 18.2%하락했다. 27일에는 3.13% 추가로 떨어졌다. 주말 이후 30일에도 개장 초기 오전 9시 25분 기준 4.49%하락해 3만4050원에 거래되고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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