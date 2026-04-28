‘제자 성폭행 혐의’ 뮤지컬 배우 남경주 기소

피해자에 합의 시도했지만 거부당해
제자 성폭행 의혹을 받는 유명 뮤지컬 배우 남경주 씨(63)가 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
28일 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 24일 피감독자간음 혐의로 남 씨를 불구속 기소했다.
남 씨는 지난해 서울 서초구에서 사회적 지위 등을 이용해 제자인 A 씨를 성폭행한 혐의를 받고 있다.
경찰 조사에서 남 씨는 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.
남 씨 측은 검찰에 형사조정회부를 요청해 합의를 시도했으나 A 씨 측이 거부하면서 불발된 것으로 알려졌다.
형사조정회부는 검찰청 형사조정위원회가 가해자와 피해자 간 원만한 합의를 주선해 재판 없이 상호 합의를 유도하는 절차다.
남 씨는 1982년 연극 ‘보이체크’로 데뷔했다. 그는 1세대 뮤지컬 배우로 ‘시카고’, ‘맘마미아’ 등 유명 작품에서 주연으로 활동했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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