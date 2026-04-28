‘센트럴 파크’부터 ‘포켓 파크’까지…300개 공원 들어선 뉴욕 맨해튼[글로벌 현장을 가다/임우선]

18일(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼 센트럴 파크 내 ‘시프메도’ 잔디밭. 축구장 9개 크기에 맞먹는 1만8000평이 넘는 광활한 이 잔디밭은 주말을 맞아 공원으로 나온 수천 명의 시민들로 가득했다.
캐리어를 끌고 나타난 관광객, 돗자리를 펴고 누운 커플들부터 수십 명의 친구들과 떼 지어 파티를 벌이는 젊은이들, 비키니를 입고 혼자 일광욕을 즐기는 할머니까지…. 다양한 연령대와 인종의 사람들이 각자의 방식으로 봄 햇살을 즐기는 모습이었다.
맨해튼은 초고층 빌딩이 가득한 마천루로 유명하다. 그럼에도 뉴욕 시민들은 이곳을 ‘콘크리트 숲’이라고만 느끼진 않는다. 세계적 규모의 센트럴 파크부터 작게는 동네 놀이터만 한 크기의 ‘포켓 파크’까지 도시 곳곳에 촘촘히 박혀 있는 수많은 공원 덕분이다. 22일 ‘지구의 날’을 앞두고 도시 전역에서 다양한 행사가 열리는 가운데 봄을 맞은 공원의 시민들은 자연을 만끽하는 모습이었다.
● “공원은 사회융합 공간”
흔히 뉴욕을 상징하는 공원으로 ‘센트럴 파크’만 떠올리기 쉽지만 맨해튼에는 무려 300여 개의 공원이 있다. 뉴욕시 공원국 통계에 따르면 맨해튼 거주자의 99%는 집에서 도보 10분 이내에 공원에 닿을 수 있다. 전 세계 대도시 가운데 최상위 수준이다.
뉴욕의 역사에서 공원은 단순한 도시의 ‘녹지 확보’ 차원을 넘어 ‘사회 융합’의 핵심 공간으로 기획됐다. 현대적 의미의 뉴욕 공원은 1853년 뉴욕 주 의회가 센트럴 파크 부지를 지정하면서 시작됐다. 당시 설계를 맡은 세계적 조경가 프레더릭 로 옴스테드(1822~1903)는 공원을 “민주주의의 물리적 구현”, “계급 갈등을 치유하는 해독제”라고 표현했다.
당시 뉴욕은 급격한 산업화와 도시 슬럼화로 몸살을 앓고 있었고, 대부분의 노동자들은 개인 정원을 가질 수 없었다. 당시 뉴욕의 리더들은 이러한 도시 빈민들이 자연 속에서 교류하며 인간의 존엄성을 지킬 수 있는 최후의 보루이자 마지막 공간을 공원이라고 봤던 것이다.
이에 가로 0.8km, 세로 4km 크기의 압도적 규모의 공공 공원인 센트럴 파크가 기획됐다. 공원의 길은 일부러 수없이 많은 오솔길이 굽이치는 형태로 설계해 사람들이 천천히 걸으면서 다양한 사람과 우연한 만남을 갖도록 유도했다.
실제 지금도 뉴욕의 공원은 공원 근처 수백억, 수천억 원짜리 고급 주택에 사는 부호들부터 세계 각지의 관광객, 가난한 예술가, 노숙인까지 누구나 섞이는 공간이다. 세계에서 가장 비싼 땅값을 자랑하는 자본주의의 도시지만, 공원은 누구에게나 열려 있는 것이다.
● 자투리땅, 폐선로까지 활용
이 같은 뉴욕 도시 공원의 철학은 뉴욕 내 모든 공원에도 핵심 가치가 됐다. 센트럴 파크 같은 대형 공원 주변뿐 아니라 도시 어디에 살든 모든 시민이 집 근처에서 크고 작은 공원을 누릴 수 있도록 뉴욕은 꾸준히 치열한 공원 조성 노력을 기울였다.
대표적인 게 1960년대에 전 세계에서 뉴욕시가 가장 먼저 시작해 오늘날 성공적으로 안착시킨 ‘포켓 파크’다. 주머니 속에 들어갈 만큼 작은 공원이란 뜻의 ‘포켓 파크’는 뉴욕 땅값이 급등하고 공원을 위한 부지를 확보하기가 사실상 불가능해졌던 때에 제안된 혁신 사업이었다.
이를 통해 뉴욕은 도심 곳곳의 방치된 자투리 땅이나 공터 쓰레기장 등을 알뜰하게 개발해 50~200평 규모의 미니 공원을 만들어 나가기 시작했다. 이에 맨해튼에는 ‘걷다 보면 5분 마다 공원이 나온다’는 말이 있을 정도로 다채로운 공원이 곳곳에 들어섰다. 포켓 파크는 보통 양 옆과 뒷면이 높은 건물로 둘러싸여 아늑한 느낌을 준다. 공원이라기보다는 누군가의 집 뒤뜰에 있는 듯한 기분이다. 인공 폭포와 분수 등의 물소리도 흘러나온다. 도시 소음을 차단하고 자연의 느낌을 더해 준다.
포켓 파크는 점심시간마다 샌드위치나 샐러드를 들고 나온 뉴욕 직장인들로 붐빈다. 오전과 오후에는 홀로 독서를 하거나 친구와 만나 대화하는 시민들, 강아지를 산책시키다 잠시 쉬어가는 노인과 젊은이도 많다. 말 그대로 ‘도심 속 오아시스’다.
또한 뉴욕시는 버려져 있던 고가 철도를 공원화해 ‘공중’에 연간 800만 명이 찾는 도심 위 관광 명소 ‘하이라인’을 2009년 만들었다. 맨해튼 서쪽 허드슨강 위에 100여 개의 거대한 튤립 모양 콘크리트 핀을 박아 부지를 조성한 뒤 그 위를 잔디와 꽃, 나무로 덮어 만든 인공섬 공원 ‘리틀 아일랜드’ 또한 창의적 공원 확장 사례로 꼽힌다.
● 시민들이 가꾸는 ‘동네의 거실’
뉴욕의 공원이 다른 지역의 공원과 차별화되는 점은 이런 물리적 조성뿐 아니라 공원의 운영 노하우가 남다르다는 것이다. 공원을 만드는 것은 일회성 노력으로 가능하지만, 이곳에 시민들이 모이고, 융화되며, 계속해서 풍성한 커뮤니티의 중심이 되게 하는 데는 그보다 훨씬 많은 노력이 필요하다.
이 과정에서 가장 큰 역할을 하는 건 좋은 공원을 만들어 가기 위해 자발적으로 나서는 시민들이다. 많은 뉴요커들이 더 나은 동네 공원 운영을 위한 정책 제언을 하고 기부 또는 꾸준한 자원봉사를 통해 관리에 직접 참여한다.
하이라인 또한 지역 주민에 의해 탄생했다. 당시 철도 철거 계획을 설명하는 공청회에서 만난 조슈아 데이비드와 로버트 해먼드라는 두 시민은 의기투합해 ‘하이라인의 친구들’이라는 단체를 만들었다. 이들이 수 년에 걸쳐 당국을 설득하고 다양한 아이디어를 제시한 덕에 하이라인은 철길 사이로 꽃과 풀이 자라나는 공원으로 탄생할 수 있었다. 지금도 하이라인에서는 잡초를 뽑는 일 하나까지도 직원들과 지역 자원봉사자들이 함께 한다.
자원봉사자들의 활동은 포켓 파크에서도 활발하다. 맨해튼 노리타의 포켓 파크 ‘엘리자베스 가든’은 오랫동안 지역 주민들에게 큰 사랑을 받아 온 커뮤니티 공원이다. 맨해튼은 살인적 땅값에 주택들이 몹시 협소해 많은 시민들이 이런 동네의 포켓 파크에서 친구를 만나거나 책을 읽으며 여가를 보낸다.
이런 공원들이 최근 뉴욕시의 주택 부족 문제와 맞물려 노인용 저소득층 주택 건설 부지로 거론되면서 주민들이 들고 일어났다. 지역 젊은이들은 공원 앞에 데스크를 설치하고 교대로 돌아가며 앉아 공원 보존을 위한 서명을 받는가 하면 티셔츠 등을 제작해 판매하는 등 공론화에 나섰다.
뉴요커들 특유의 창의성을 발휘해 사계절 내내 공원을 끊임없는 이벤트의 장으로 활용하는 것도 눈여겨볼 점이다. 뉴욕 공공도서관 바로 뒤, 세계에서 단위 면적당 이용객이 가장 많은 공원으로 꼽히는 브라이언트 파크 잔디밭은 여름에는 무료 요가 교실과 야외 영화제가 열리고, 겨울에는 무료 아이스링크로 변신해 크리스마스 마켓이 들어선다.
센트럴 파크에서는 봄에는 벚꽃 축제, 여름에는 야외 음악공연과 콘서트, 가을에는 마라톤, 겨울에는 아이스링크 운영 등이 이어진다. 뉴욕의 공원은 세계의 관광객들에게 뉴욕이 사시사철 매력적인 도시로 꼽히는 데 큰 기여를 하고 있다.
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