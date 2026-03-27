오세훈 “당 안 변하면 분리할 수밖에…빨간색 입게 해달라”

오세훈 서울시장이 27일 “빨간색 (점퍼를) 입고 싶다. 입게 해달라”며 국민의힘 장동혁 대표를 압박했다. 최근 국민의힘은 극심한 내홍을 겪으며 일부 예비후보들이 당 색인 빨간색 점퍼가 아닌 흰색 점퍼를 입고 선거전을 뛰고 있다. 이에 오 시장은 장 대표가 노선을 변경한다면 자신도 빨간색 점퍼를 입겠다는 것이다.
오 시장은 이날 오전 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “마지막 순간까지 당의 변화를 촉구하는 게 당인으로서 도리”라며 이같이 말했다. 그는 당이 변화하지 않을 경우 “분리해야 한다. 그렇게 되면 (당과) 분리할 수밖에 없다”고 했다. 오 시장은 점퍼 색깔을 묻는 진행자 질문에 “빨간색을 입고 싶다. 입게 해 달라”며 “당에 요청한다”고 말했다. 그는 “당이 자랑스러운 우군으로, 후방지원 기지로 당이 탈바꿈하는 게 가장 바람직하다”고 강조했다.
앞서 장 대표는 공천이 마무리된 후 가장 상징성 있는 곳에 먼저 지원유세를 가겠다는 취지로 말한 것으로 알려졌다. ‘상징성 있는 도시’로 ‘서울’을 겨냥한 것 아니냐는 관측이 나온다. 오 시장은 이에 대해 “저도 그 분을 모시고 싶다”면서도 “다만 오실 때 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠다. 그걸 계속 지금 촉구하고 있는 것”이라고 했다. 그는 “아직 시간이 많이 남았다”며 “선거대책위원회 뿐만 아니라 당 자체도 중도확장성을 띠어야 한다”고 했다.
오 시장은 이달 초 서울시장 후보 공천 신청을 미루면서 장 대표에게 인적 쇄신과 중도확장선대위 등을 요구해 왔다. 하지만 장 대표가 인적 쇄신 대상으로 지목됐던 박민영 미디어대변인을 전날 재임명하면서 갈등이 격화할 것이란 우려가 나왔다. 오 시장은 “인적 쇄신이라고 하면 누구를 내보낸다는 생각을 하는데 좋은 분을 영입하면서 자연스럽게 그분을 얼굴로 만들면 해결되는 문제”라며 “새로운 분을 모시는 게 가장 좋은 방법”이라고 말했다.
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